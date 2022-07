Wolfsburger zusammengeschlagen und mit dem Messer bedroht

Wolfsburg. Ein Mann wurde in Wolfsburg zusammengeschlagen und mit dem Messer bedroht. Fünf Unbekannte haben den Wolfsburger attackiert.

In der Kaufhofpassage in Wolfsburg ereignete sich die Attacke. (Symbol)

Ein 42-jähriger aus Wolfsburg ist in der Nacht zu Sonntag in der Kaufhofpassage von mehreren unbekannten Tätern geschlagen und mit einem Messer bedroht worden. Der Mann wurde leicht verletzt, berichtet die Polizei. Eine Personenbeschreibung liege nicht vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Wolfsburger am frühen Sonntagmorgen an einem Pkw am Kaufhofrondell auf. Nach einiger Zeit sein fünf ihm unbekannte Männer auf ihn zugekommen und haben den 42-Jährigen beleidigt. Plötzlich schlugen die Täter auf den Wolfsburger ein, wobei ein Täter im weiteren Verlauf ein Messer zog und den 42-Jährigen bedrohte, heißt es weiter. Danach seien die Unbekannten geflüchtet.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den Tätern und den Tathergang machen können. Hinweise an die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460.

