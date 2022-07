Wolfsburg. Wie lebt es sich am grünen Rand von Wolfsburgs neuem Stadtteil Steimker Gärten? Wir haben uns bei den Hauseigentümern erkundigt.

Dirk Lachmund in seinem Garten in den Steimker Gärten. Er liebt den Blick in die Natur.

Wohnen in Wolfsburg

Wohnen in Wolfsburg Steimker Gärten: Wo sich Reh und Hase gute Nacht sagen

Rehe und Kitze, Feldhasen, Störche und Reiher können Antonella Bonanno und ihre Nachbarn fast täglich beobachten. Sie leben in Wolfsburgs vielleicht städtischstem Neubauquartier, den Steimker Gärten, und haben die Natur dennoch direkt vor den Terrassentüren.

„Ich finde die Aussicht ganz toll“, sagt Bonanno, die seit einem Jahr mit ihrem Freund und den drei Kindern eines der Reihenhäuser im Salbeiweg bewohnt. Richtig gut gefallen der 34-Jährigen auch der kurze Weg in die Innenstadt und die gute Nachbarschaft: Weil alle neu eingezogen sind, entstanden schnell Kontakte. „Es ist wie eine kleine Familie geworden“, schwärmt Bonanno.

Dass die Zimmer des dreistöckigen Hauses sich doch als etwas klein für ihre Bedürfnisse herausgestellt haben und der Straßenausbau noch läuft, nimmt die Wolfsburgerin nicht so schwer. Sie freut sich darüber, neuerdings eine Bäckerei in den Steimker Gärten zu haben. Zu ihrem Glück fehlen ihr nun noch ein Supermarkt, der allerdings erst in einigen Jahren eröffnen wird, und Spielplätze für ihre zwei und drei Jahre alten Jungs.

Steimker Gärten: Am Rand des neuen Stadtteils geht es ruhig und familiär zu

Beinahe rundum zufrieden ist ein Paar in der Nachbarschaft. Die Lage am ruhigen Rand der Steimker Gärten mit dem Blick ins Grüne, das Haus mit der Dachterrasse zur einen Seite und dem Garten zur anderen, die „kunterbunte“ Nachbarschaft mit Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, verschiedenen Alters und unterschiedlicher beruflicher Hintergründe – das aus dem Umland zugezogene Paar ist voll des Lobes. „Wir sitzen regelmäßig auf der Terrasse und sagen: Alles richtig gemacht“, sagt er.

Die Reihen- und Doppelhäuser im Salbeiweg wurden vom Ingenieurbüro Kruse geplant und errichtet. Foto: Stephanie Giesecke

Wenn ihnen etwas fehlt in den Steimker Gärten, dann Geschäfte. „So ein bisschen Infrastruktur“, sagt sie. Immerhin gebe es jetzt Cadera. „Das ist schon einmal ein Fortschritt.“

Mit dem Rad sind die Hauseigentümer schnell in der Stadt

Etwas ungeduldig, was die Fertigstellung des Quartiers angeht, ist Dirk Lachmund. Der 56-Jährige und seine Frau wohnen seit zwei Jahren in einer Doppelhaushälfte im Salbeiweg, jetzt wird gerade die Straße gemacht. „Es zieht sich ein bisschen wie Gummi“, findet Lachmund. „Die Grünanlagen – das dauert alles zu lange.“

Was ihm besonders gefällt, sind die Aussicht ins Grüne und die internationale Nachbarschaft. Der gebürtige Wolfsburger lebte zuletzt in Braunschweig, wurde dort aber bei der Immobiliensuche nicht fündig. Jetzt genießt der Volkswagen-Mitarbeiter das schöne Haus, das kleine Grundstück, die Möglichkeit, mit dem Rad in die Stadt oder zur Arbeit zu fahren.

Woran er sich etwas reibt, sind die strengen Gestaltungsregeln: Ohne Keller oder Abstellraum fehlt seiner Frau und ihm Stauraum, einen Werkzeugschuppen dürfen sie nicht aufstellen. Als Grundstücksbegrenzung hätte Lachmund etwas Immergrünes gefallen, vorgeschrieben ist aber eine Hecke aus Hainbuche. Und ein kleiner Bewegungsmelder in Anthrazit durfte nicht lange hängen, falsche Farbe. Nun prangt ein weißer Melder an der Hausecke.

Dirk Lachmund und seine Frau wohnen in einer Doppelhaushälfte. Was dem 56-Jährigen fehlt, ist Abstellfläche. Doch die Gestaltungsregeln sind streng. Foto: Stephanie Giesecke

Steimker Gärten: Das Gestaltungshandbuch ist unerbittlich

Mit dem Gestaltungshandbuch fremdelt auch ein anderes Eigentümer-Paar, das in Lachmunds Nähe wohnt: Als der 50-jährige Programmmanager und die Volkswagen-Mitarbeiterin eine Einhausung für die Mülltonnen aufstellen wollten, musste es ein Produkt eines ganz bestimmten Herstellers in einer ganz bestimmten Farbe sein, erzählen sie. Einen Teil vom Carport als Abstellraum abzutrennen, wurde ihnen nicht erlaubt.

Ansonsten aber freuen sie sich seit November 2020 über das schöne Haus, den schönen Garten und die guten Kontakte zu den Nachbarn. „Wir fühlen uns bisher sehr wohl“, sagt er.

