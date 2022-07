Klinikum Wolfsburg freut sich über Auszeichnungen

Mehrere Chefärzte des Klinikums Wolfsburg sind in aktuellen Rankings verschiedener Fachmagazine ausgezeichnet worden, wie das Klinikum mitteilt. Der „Focus Gesundheit“ zählt erstmals den HNO-Spezialisten Prof. Dr. Omid Majdani zu Deutschlands Top-Medizinern.

Zum wiederholten Mal sind in der Liste hingegen der Internist, Gastroenterologe und Krebsspezialist Prof. Dr. Nils Homann sowie der Gefäßchirurg Prof. Dr. Tomislav Stojanovic vertreten. Beide Mediziner sind ebenfalls beim „Stern“ in der Liste der besten Fachärzte Deutschlands vertreten. Das Verbrauchermagazin „Guter Rat“ führt in seiner Liste von Spitzenmedizinern zudem die Urologie des Klinikums mit Chefarzt Dr. Armin Leitenberger auf.

Listen basieren auf Bewertungen und Empfehlungen

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnungen, die unserer Chefärzte erhalten haben. Wir sehen sie als Wertschätzung ihrer hervorragenden Arbeit und der medizinischen Qualität, die sie und ihre gesamte Abteilung leisten. Dass die Namen unserer Chefärzte in den Listen stehen, belegt, dass unsere Patientinnen und Patienten im Klinikum gut und sicher aufgehoben sind“, erklärt Klinikumsdezernentin Monika Müller.

Die veröffentlichten Ärztelisten basierten hauptsächlich auf Bewertungen und Empfehlungen, die Mediziner bei Befragungen abgeben. Auch Rückmeldungen von Patienten und Selbsthilfegruppen, die

Dr. Omid Majdani, Dr. Nils Homann, Dr. Tomislav Stojanovic und Dr. Armin Leitenberger (von links). Foto: ARCHIV

Teilnahme an Studien, veröffentlichte Publikationen sowie erhaltene Zertifikate würden mit einfließen, heißt es vom Klinikum. Die Listen erscheinen jährlich neu.

Prof. Dr. Stojanovic zählt bereits seit 2017 zu den vom „Focus Gesundheit“ ausgewiesenen Top-Medizinern. Prof. Dr. Homann erhielt das Siegel zum vierten Mal infolge. Auch Dr. Leitenberger wird im Magazin „Guter Rat“ regelmäßig gelistet.

red

