Wolfsburg. In den Abrechnungen der LSW können die Wolfsburger auch die künftigen Abschläge ablesen – die aufgrund der Energiekrise höher ausfallen dürften.

Die LSW verschickt die Abrechnungen inklusive der künftigen Abschläge an 81.000 Wolfsburger Kunden.

Energie LSW verschickt Jahresabrechnungen an 81.000 Wolfsburger

Viele Wolfsburger erhalten Post: Im Zeitraum vom 23. Juli bis zum 6. August erhalten rund 81.000 Kunden die Jahresrechnungen der LSW für Verbrauchskosten, wie der Energieversorger mitteilt. Darin enthalten seien die Strom-, Fernwärme- und Wasserverbräuche sowie die Kanalbenutzungsgebühren für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022.

Aus den Jahresrechnungen würden auch die für das neue Rechnungsjahr geltenden Abschlagsbeträge hervorgehen, die nach den zu erwartenden Verbrauchswerten und aktuellen Preisen berechnet würden. Die LSW empfiehlt ihren Kunden daher, die neuen Abschläge nicht zu verändern. Sollten dennoch Kunden eine Abschlagsänderung wünschen, ist das online auf der Homepage www.lsw.de/mein-lsw oder telefonisch unter der Nummer (05361) 1893618 möglich.

Die LSW bereitet sich auf vermehrte Kundenanfragen vor

Die Mehrzahl der LSW-Kunden zahlten ihre Verbrauchskosten durch Bankabbuchung. Mögliche Rückzahlungen sollen diesen Kunden zeitnah nach Rechnungserhalt gutgeschrieben werden. Selbstzahler würden Gutschriftsbeträge per Auszahlschein erhalten. Nachzahlungen werden 14 Tage nach Rechnungserhalt vom Konto abgebucht beziehungsweise sind bis zu diesem Termin zu begleichen.

Neben den aktuellen Daten seien auf den Jahresrechnungen zum Vergleich auch die Vorjahresverbräuche aufgeführt. Erfahrungsgemäß komme es in den ersten Wochen nach der Rechnungsverteilung zu vermehrten Kundenanfragen. Daher werde der Kundenservice verstärkt, dennoch seien Wartezeiten nicht auszuschließen. Wer Zeit sparen möchte, kann alternativ sein Anliegen per E-Mail an den Onlineservice service@lsw.de senden, wie die LSW mitteilt.

Alternativ sind die Öffnungszeiten des Kundenzentrums im Nordkopf-Tower wie folgt: montags und donnerstags von 7 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs von 7 bis 17 Uhr sowie freitags von 7 bis 13 Uhr. Unter (05361) 1893600 erhielten Kunden montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr auch Auskünfte zu Abrechnungsfragen.

