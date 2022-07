Jan’s Shop: Der Süßigkeiten-Himmel befindet sich in Fallersleben

Fallersleben. Seit 2020 betreiben Jan und Sabrina Köppe in Fallersleben einen Kiosk, der die Kunden in Entzücken versetzt. Was „Jan’s Shop“ so besonders macht.

Twinkies, Pop Tarts, Sour Patch und Reese's: Jan Köppe und seine Frau Sabrina bieten in "Jan's Shop" in Fallersleben viele importierte Süßigkeiten an, die in keinem Supermarkt zu kaufen sind - vor allem aus den USA.

„Sehr schöner Laden“, „sehr geiler Laden“, „einfach nur genial“. Die Google-Rezensenten überschlagen sich in ihren Bewertungen für „Jan’s Shop“ in Fallersleben. Sie loben die „exquisite Auswahl an ausländischen Süßigkeiten und Getränken“, dass man hier fündig werde, wenn man etwas Besonderes oder ein Geschenk suche, und dass es jedes Mal etwas Neues zu entdecken gebe. Diesen Fünf-von-Fünf-Sternen-Wunder-Kiosk müssen wir uns doch mal anschauen.

Im März 2020, einen Tag vor dem ersten Corona-Lockdown, haben Jan und Sabrina Köppe den 130 Quadratmeter großen Laden in der ehemalige Drogerie Kummer eröffnet. Von außen macht er nicht viel her. Doch sobald man durch die Tür tritt, sieht das ganz anders aus: Das Sortiment ist so bunt, süß und teilweise retro wie die Requisiten eines Wes-Anderson-Films.

Gleich neben der Tür steht eine Slush-Maschine mit Kirsch-, Cola- und Kokos-Ananas-Eis. Aus einem Regal ragen riesige Lollis auf, ein Ständer ist prall gefüllt mit den unterschiedlichsten Pez-Spendern.

Jan’s Shop in Fallersleben: Süßigkeiten und Limo ohne Grenzen

Jan Köppe führt zielstrebig daran vorbei in die Ecke, die sein ganzer Stolz ist. Hier kämpfen süße Pop-Tarts zum Toasten, Reese’s Schokoladenleckereien mit Erdnussbutter, weiche Twinkies-Kuchen mit Cremefüllung und Sour-Patch-Süßigkeiten um die Aufmerksamkeit der Zuckerfans. Import-Süßwaren aus den USA, Kanada und China, die in dieser Vielfalt in keinem Wolfsburger Supermarkt zu finden sind.

Chupa Chups gibt's auch zum Trinken. Jan und Sabrina Köppe sind immer auf der Suche nach den neuesten Getränke- und Süßigkeiten-Trends. Foto: Helge Landmann / regios24

Das Besondere führt „Jan’s Shop“ auch in Sachen Getränke: Die Köppes haben nicht nur feste, sondern ebenfalls flüssige Süßigkeiten in ihrem Angebot.

Sabrina Köppe ist immer auf der Suche nach den neuesten Getränketrends

Cherry-Cola, Ingwer-Sprite und Dr.-Pepper ohne Zucker. Chupa-Chups-Limonade und Calypso Tropical. Energy-Drinks namens „Space Cat“, „Zombie Attack“ und „Jungle Mania“. Trendgetränke, die Rapper und andere Künstler herausgebracht haben. In den Kühlschränken reihen sich Dosen, die teilweise fast zu schön zum Öffnen sind, und, seltener, Flaschen.

Sabrina Köppe ist immer auf der Suche nach den neuesten Kult-Getränken. Fündig wird sie im Internet, bei Influencern, auf den Websites der Hersteller. „Wir versuchen immer, es eher zu haben als alle anderen“, erzählt Jan Köppe. Levl Up etwa: Das Getränkepulver, mit dem sich Gamer pushen, gibt es jetzt auch fertig abgefüllt. Und Red Bull bringe jedes halbe Jahr neue Sorten heraus.

Pez-Spender, Pop-Tarts und Gamer-Booster in der Westerstraße

Die Pez-Spender gibt es in Jan's Shop erst seit Kurzem, dafür aber in großer Vielfalt. Foto: Helge Landmann / regios24

Gesund ist das alles nicht unbedingt, auch die Pokémon-Frühstücksflocken, der Shisha-Tabak und die Päckchen mit Magic-Knisterbrause sehen eher weniger vollwertig aus. Wer der Vernunft beim Essen konsequent den Vorzug vor dem Spaß gibt, wird aber vielleicht in einem Eckchen mit Trockenfrüchten und veganen Gummibärchen fündig.

Seifenblasen-Schwerter, Clipper-Feuerzeuge zum Sammeln, Duftbäume für das Auto – neben all diesen Dingen, welche die Herzen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Schmelzen bringen, bietet „Jan’s Shop“ auch das klassische Kioskangebot: Die Bild und ein bisschen Alkohol, Lotto und Zigaretten. Außerdem Zeitungen, Zeitschriften und Postkarten. Auf dem Tresen steht ein Kaffeeautomat für den „Coffee to go“. „Wir haben auch sehr, sehr viele Rentner als Kunden“, erzählt Jan Köppe.

Auch in der Mecklenburger Straße gibt es einen Kiosk der Köppes

Was dem 31-jährigen Handelsfachwirt, der früher als Angestellter arbeitete, an der Selbstständigkeit besonders gefällt: Spontan und ohne lange Dienstwege entscheiden zu können, was ins Sortiment kommt. „Und was auch extrem Spaß macht, ist das Familiäre mit den Mitarbeitern.“

Seit Februar steht im Kiosk in der Westerstraße auch eine Eismaschine. Sie funktioniert mit einem Kapselsystem. Foto: Helge Landmann / regios24

Neben seiner Frau und ihm arbeiten sieben Personen in der Fallersleber Westerstraße und der Filiale auf dem Laagberg. Den schon damals für seine bunten Tüten bekannten Kiosk in ihrer Nachbarschaft hatten die Köppes im August 2018 übernommen, in „Jan’s Shop“ umgetauft und „frischen Wind reingebracht“. Mit deutlich ausgeweiteten Öffnungszeiten – anfangs bis 3 Uhr, jetzt bis 22 Uhr – und der gezielten Ansprache eines jungen Publikums über die sozialen Medien.

Bald soll Lieferservice von Jan’s Shop wieder starten

Neu in Fallersleben ist eine Eismaschine, ein echtes Schmuckstück im Diner-Stil. Hinter der Retro-Oberfläche des im Februar angeschafften Automaten steckt eine aktuelle Technik: Wie viele deutsche Kaffeemaschinen arbeitet er mit einem Kapselsystem. Sechs Sorten gibt es, darunter Erdbeer für die Fruchteisfans und Salzkaramell für die Milcheisliebhaber.

Aktuell planen die Köppes, ihren Lieferservice wiederzubeleben. Von Fallersleben aus will „Jan’s Shop“ mit E-Scooter und Auto bis Vorsfelde und Detmerode liefern. „Schnellstmöglich“, wie Jan Köppe sagt. Sogar eine Bestell-App wird dafür bereitgestellt.

