Einbrecher durchsuchen Vereinsräume des VfB Fallersleben

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in die Geschäftsräume des VfB Fallersleben an der August-Lücke-Straße eingebrochen. Die Tatzeit war laut Polizei zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr. Über eine Außentreppe an der rückwärtigen Gebäudeseite seien die Täter ins erste Obergeschoss gelangt, wo sie gewaltsam die Eingangstür geöffnet hätten.

Täter suchten womöglich nach Bargeld

Sie bewegten sich scheinbar zielsicher in die Geschäftsräume – vermutlich auf der Suche nach Bargeld, so die Polizei. In einem Büro wurden verschiedene Schränke durchsucht, Aktenordner verrückt oder achtlos auf den Boden geworfen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Meldungen aus Wolfsburg:

Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugenhinweise

Die Einbrecher seien anschließend unerkannt geflüchtet. Was genau sie erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Polizei hofft, dass Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de