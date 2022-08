Olympia Rallye ´72: Wolfsburg ist Revival-Etappenziel

Olympiafeeling in der Autostadt in Wolfsburg: Im Rahmen der „Neuauflage“ der Olympia-Rallye von 1972 ist der Themenpark laut einer Mitteilung am 8. August Zielort der ersten Etappe – insgesamt 197 Fahrzeuge machen hier am späten Nachmittag auf dem Weg von Kiel nach München Station. Mit Walter Röhrl und „Jochi“ Kleint sind auch zwei echte Legenden ihres Sports dabei – in „Benzingesprächen“ berichten sie von ihren Eindrücken und laden Fans zu einer Autogrammstunde ein. Zudem zeigt die Autostadt alle vier Fahrzeuge, mit denen Walter Röhrl die Rallye Monte Carlo gewann.

Walter Röhrls Gewinnerautos, unter anderem der Audi quattro A2, sind auf dem Piazza Vorplatz zu bestaunen. Foto: Anja Weber / Autostadt

Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert, Geschäftsführung der Autostadt: „Walter Röhrl ist für viele Motorsportbegeisterte weltweit bis heute der Inbegriff eines Ausnahmesportlers. Als zweifacher Rallye-Weltmeister und vierfacher Monte-Carlo-Sieger schrieb er Motorsport-Geschichte. Wir sind stolz darauf, zum 50. Jubiläum der legendären Olympia-Rallye das erste Etappenziel zu sein und eine absolute Persönlichkeit in der Autostadt zu begrüßen, die stellvertretend wie kaum jemand anderes für diesen Sport steht.“

Rallyefans können zwei Legenden live auf der Sommerbühne erleben

Die Ankunft der ersten Fahrzeuge wird gegen 17 Uhr auf dem Kurzzeitparkplatz am ServiceHaus erwartet. Ab etwa 20 Uhr haben Fans die Gelegenheit, mit Walter Röhrl und Klaus-Joachim „Jochi“ Kleint zwei Legenden live auf der Sommerbühne zu erleben – „Benzingespräche“, Erinnerungsfotos und Autogrammstunde inklusive. Auch auf dem Piazza-Vorplatz können Gäste dem Rallyesport ganz nah sein, denn mit dem Fiat 131 Abarth, dem Opel Ascona 400, dem Lancia Rally 037 und dem Audi quattro A2 zeigt die Autostadt alle vier Fahrzeuge, mit denen Walter Röhrl 1980, 1982, 1983 und 1984 die Rallye Monte Carlo gewann.

Der Start zur zweiten von sechs Etappen auf dem Weg nach München erfolgt am Dienstag, 9. August, auf dem ServiceHaus-Parkplatz: Ab etwa 8 Uhr können Rallyefans den Fahrerinnen und Fahrern zujubeln und einen Blick auf die 197 Fahrzeuge von 44 verschiedenen Marken werfen.

Rally ist Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich der XX. Olympischen Spiele 1972

Anlässlich der XX. Olympiade war es 1972 das Ziel der Organisatoren, mit der Olympia-Rallye die beiden Städte Kiel und München miteinander zu verbinden. Die „Neuauflage“ 2022 ist offiziell „Bestandteil der Rahmenveranstaltungen der Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich der XX. Olympischen Spiele 1972 von München und Kiel“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte kann die Autostadt täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Die Autostadt bittet ihre Gäste, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten – sie können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.

red

