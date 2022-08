Wolfsburg. An der Feuerwachenkreuzung ist ein 29-Jähriger am Sonntag gegen eine Ampelanlage gefahren. Er kam verletzt ins Wolfsburger Klinikum.

In Vorsfelde ist am Sonntagmorgen ein 29-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Ampel gefahren. Der Fahrer musste ins Krankenhaus, das Auto abgeschleppt werden. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Wolfsburger fährt alkoholisiert gegen Ampel in Vorsfelde

An der Feuerwachenkreuzung in Vorsfelde ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer gegen eine Ampel gefahren. Der 29-jährige Wolfsburger verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste zur Behandlung ins Wolfsburger Klinikum gefahren werden. Das berichtet die Polizei.

Dieser wurde gegen 5.40 Uhr gemeldet, dass in Vorsfelde ein Auto alleinbeteiligt verunfallt war. Vor Ort fanden die Polizisten den Unfallwagen und den 29-Jährigen vor, der vermutlich aus Richtung Amtsstraße gegen eine Ampelanlage gefahren war.

Unfall in Vorsfelde: Polizisten bemerken Alkoholgeruch bei Autofahrer

„Der Grund für den Unfall war den Beamten auch schnell klar“, berichtet die Polizei. Der Atem des Fahrers roch nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 2,03 Promille. Neben der Behandlung wurde im Klinikum zudem eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei hat zudem den Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Auto des 29-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen von der Kreuzung geborgen werden. Die Schäden an Ampel und Auto werden auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

