Architektur und Kultur Café im Aalto-Kulturhaus in Wolfsburg nimmt Formen an

Ein besonderer Ort der Aalto Week 2022 nimmt in diesen Wochen langsam konkrete Formen an: Ein Pop-up-Café am Eingang des Alvar-Aalto-Kulturhauses soll das Gebäude vom 27. August bis

10. September zum Marktplatz öffnen und während der Veranstaltungswoche zentraler Anlaufpunkt für alle Interessierten sein, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Sechs junge Menschen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege absolvieren, packen dafür 14 Tage lang kräftig an. In den Räumen der bisherigen Kultur-Info bauen sie das Holzmobiliar für das temporäre Café: Holzbänke für den Außenbereich und einen Tresen, der später noch mit Aalto-Zeichnungen ummantelt wird.

Helle Farben, natürliche Materialien

Durch die produktive Arbeit entstehe ein Gemeinschaftsgefühl. Heidi Fengel engagiert sich im Ortskuratorium und hat die jungen Freiwilligen mit nach Wolfsburg gebracht. In der Arbeitspause führt sie durch die Räume des Alvar-Aalto-Kulturhauses. Tischler Hanno Alsen begleitet als Fachanleiter die Arbeiten und unterstützt die Freiwilligen bei den Arbeiten am Pop-up-Café.

Die gestalterische Grundlage für das Mobiliar war zuvor in einem Entwurfsprojekt des Studiengangs Innenarchitektur an der Hochschule Hannover entstanden. Der Entwurf von Olga Plinzner und Chiara Petz, der im Frühjahr zur Umsetzung ausgewählt wurde, setzte auf helle Farben und natürliche Materialien. Das Motiv der Architekturzeichnungen Alvar Aaltos dient als Blickfang.

Auch die beiden angehenden Innenarchitektinnen sind weiterhin Teil des jungen Teams und bringen sich in die Planung ein.

Jugendprojekt: Förderer gesucht

Zurückkommen ins Alvar-Aalto-Kulturhaus wird die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit ihrer Jugendbauhütte Ostfalen am Freitag, 2. September. Im Rahmen der Tagung „Nachkriegsmoderne in der Praxis“ gibt es von 9 bis 17 Uhr einen Infostand, der Interessierte über die Möglichkeiten eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der Denkmalpflege informiert. Auch Förderer für dieses Jugendprojekt werden gesucht. Aktuelle Informationen zur Aalto Week 2022, dem Pop-up-Café und weiteren Angeboten in Wolfsburg finden Interessierte unter https://www.wolfsburg.de/alvar-aalto.

