Bewerbungsstart für Ausbildung und Studium bei Volkswagen

Ab sofort sind Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium ab 2023 bei der Volkswagen AG möglich, wie das Unternehmen mitteilt. Der Ausbildungsstart ist jedes Jahr im September, das duale Studium beginnt zum Wintersemester 2023/2024. Volkswagen biete ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen in den Bereichen Elektrotechnik, Informatik und Fahrzeuginformatik.

Große Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten bei VW

Der Schwerpunkt in der Ausbildung liege auf den technischen Berufen und Studiengängen. Parallel passe Volkswagen auch die Inhalte der kaufmännischen und traditionellen Ausbildungsberufe im Metallbereich fortlaufend an den Bedarf der Zukunft an. Auch im kommenden Jahr stehen erneut 1400 Ausbildungs- und duale Studienplätze bei der Volkswagen AG in Deutschland zur Verfügung.

„Wir gestalten die Zukunft der Mobilität neu. Dazu benötigen wir auch im kommenden Jahr deutschlandweit 1400 engagierte junge Menschen, die mit einer Berufsausbildung oder einem dualen Studium bei Volkswagen eine starke Basis für ihre berufliche Zukunft legen wollen“, sagt Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Marke Volkswagen Pkw.

Das duale Studium startet zum Wintersemester 2023/24 und bietet 30 Studiengänge

Die Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten für Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung oder eines dualen Studiums im Unternehmen ist groß. So bildet Volkswagen in 26 technischen und kaufmännischen Zukunftsberufen aus, dazu zählen unter anderem die Berufsbilder Chemielaborant/-in, Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik, Fachinformatiker/in Daten und Prozessanalyse, Industriemechaniker/-in Automobilbau, Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement sowie Produktionstechnologe/in.

Das duale Studium startet zum Wintersemester 2023/24 und bietet 30 Studiengänge, darunter Elektrotechnik, Fahrzeuginformatik, Wirtschaftsingenieur Logistik, Digital Engineering Maschinenbau, Smart Vehicles Systems. Dual-Studierende erwerben bei der ausbildungsintegrierten Variante mit einer Dauer von 4 bis 4,5 Jahren das Zertifikat der Industrie- und Handelskammer und einen Bachelor-Abschluss einer Hochschule.

Bei der praxisintegrierten Variante mit einer Dauer von 3,5 bis 4 Jahren absolvieren sie während der Semesterferien Praktika in unterschiedlichen Unternehmensbereichen von Volkswagen, die das Hochschulstudium ergänzen.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 28. Februar 2023. Bewerbungen sind online möglich unter www.volkswagen-karriere.de.

red

