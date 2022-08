Handys, Tresore und Baumaschinen: Drei Einbrüche in Wolfsburg

Wolfsburg. In der Innenstadt, am Steimker Berg und in Fallersleben schlugen die Täter zu. Dabei wurden Baumaschinen entwendet. Die Polizei geht einer Spur nach.

Die Wolfsburger Polizei geht drei Einbrüchen nach, die sich zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen ereignet haben. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Gebrauchtwarengeschäft am Kaufhof eingebrochen. Da die Kneipenmeile am Sonntag geöffnet ist, gehen die Beamten davon aus, dass sich die Tat zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 7.25 Uhr, ereignete. Ein Zeuge hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die Täter hatten die Glaseinfüllung der Eingangstür zerstört und sind durch das entstandene Loch ins Innere des Geschäfts gelangt. Hier entwendeten sie diverse Mobiltelefone und Uhren. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben, heißt es.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Täter entwenden Kleintresore aus Büro

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag zudem in die Büroräume einer kirchlichen Einrichtung an der Nordsteimker Straße eingebrochen. Zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, erklommen sie einen Balkon und öffneten gewaltsam ein Fenster, durch welches sie in die Räumlichkeiten gelangten.

Scheinbar zielsicher bewegten sie sich in den Büros. Dabei wurden verschlossene Türen oder Behältnisse mit brachialer Gewalt geöffnet. Sie entwendeten zwei Kleintresore mit derzeit unbekanntem Inhalt und flüchteten mit ihnen. „Oft entledigen sich Täter unmittelbar nach der Tat Teilen ihrer Beute“, teilt Polizeisprecher Thomas Figge mit. „Wir bitten darum, aufgefundene Tresore nicht zu berühren. Es handelt sich hierbei um Beweismittel, die für die Ermittlungen von Bedeutung sind.“

Mehr aus Wolfsburg:

Container aufgebrochen: Baumaschinen entwendet

Auf einer Baustelle in der Fallersleber Hafenstraße haben Unbekannte zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, insgesamt drei Baucontainer gewaltsam geöffnet. Die darin befindlichen Baumaschinen und Werkzeuge haben sie entwendet. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, wir derzeit ermittelt.

Die Täter zerstörten den Bauzaun und gelangten so auf das Gelände. Die Polizei ist sich sicher, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um die teils schweren Baumaschinen abtransportieren zu können. Einen Tatzusammenhang zu den Diebstählen von Baustellen in Danndorf und Querenhorst können die Ermittler nicht ausschließen.

Die Beamten hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Diebstählen beobachtet haben und bitten um Hinweise unter (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de