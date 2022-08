Arbeiten in Wolfsburg

Arbeiten in Wolfsburg Azubis der LSW und Stadtwerke Wolfsburg beenden Ausbildung

Neun Auszubildende der LSW und der Stadtwerke Wolfsburg sowie eine duale Studentin haben in diesem Sommer ihre Abschlussprüfung vor der IHK Lüneburg-Wolfsburg beziehungsweise an der Hochschule Weserbergland (HSW) in Hameln erfolgreich bestanden.

In einer Feierstunde gratulierten LSW-Geschäftsführer und Stadtwerke-Vorstand Dr. Frank Kästner, Personalleiter Harald Behrends sowie die Betriebsräte der Unternehmen den Berufseinsteigern zu ihren Leistungen, wie die LSW mitteilt. Über Anschlussverträge können sie nun weitere Berufserfahrungen sammeln.

Das sind die Absolventen von LSW und Stadtwerke

Bei der LSW haben ihre Ausbildung abgeschlossen: Melina Böttner, Nadine Herrmann, Theresa Thies, Yannick Peter Grünheid und Ben-Philip Jütte (alle Industriekauffrau/Industriekaufmann), Lucas Wulf (Fachkraft für Wasserversorgungstechnik), Mark-Christopher Friedrichs (Elektroniker für Betriebstechnik), Nathanael Hegel (Elektroniker für Betriebstechnik) und Laura Konert (Bachelor of Arts – BWL).

Bei den Stadtwerken hat Luca Lettau seine Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb absolviert. Im August beziehungsweise September beginnen insgesamt wieder 24 junge Menschen ihre Ausbildung in den Unternehmensgruppen, unter anderem im Rahmen eines dualen Studiums.

Bewerbungsstart für das Ausbildungsjahr 2023

Für das Jahr 2023 können sich Jugendliche bei der LSW und bei den Stadtwerken für eine Ausbildung in einem von insgesamt acht Ausbildungsberufen sowie für ein duales Studium Betriebswirtschaft – Fachrichtung Energiewirtschaft oder – ganz neu – für ein Studium im Praxisverbund Elektro-/Informationstechnik beziehungsweise Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik bewerben.

Nähere Infos gibt es im Internet unter www.lsw-holding.de und www.stadtwerke-wolfsburg.de sowie telefonisch unter (05361) 189-3450 oder -3464.

