Welche Wolfsburger Straßen auch ein Sanierungsfall sind

Bei diesem Thema verstehen etliche Autofahrer absolut keinen Spaß: Die Berichterstattung über die Straßenbaustelle auf der Braunschweiger Straße nahmen einige­ Leser auch zum Anlass, um sich über den schlechten Zustand anderer Straßen in der Stadt zu beschweren­. Eine Hauptverkehrsachse kommt dabei besonders schlecht weg.

„Wann wird denn das Thema Heinrich-Nordhoff-Straße angegangen?“, warf ein Facebook-User die Frage auf. „Die ist doch erst vor drei Jahren gemacht worden…“, bekam er von einem anderen zur Antwort. Naja, nicht ganz: Vier Jahre ist das jetzt her. „Aber nur bis zu Shell“, merkt ein weiterer User richtig an.

Leser kritisieren Zustand der Heinrich-Nordhoff-Straße

Was einem anderen Leser ebenfalls nicht passt. Er kritisiert etwas zugespitzt, dass sein „halbes Auto auseinanderfällt“, wenn man hinter der Tankstelle an der Ecke Saarstraße auf der Heinrich-Nordhoff-Straße weiter stadteinwärts fährt. Aber das sei der Stadt „vollkommen egal“.

Ein anderer genervter Leser pflichtet bei: „Ab Shell geht die Rüttelstrecke wieder los.“ Kommentar eines weiteren Lesers: „Die Stadt ist ja bekannt für halbe Sachen.“ „Noch intakte Straßen wegreißen“, statt mal da weiterzumachen, wo man vor wenigen Jahren aufgehört habe, nämlich auf der Heinrich-Nordhoff-Straße, sieht ein Leser eine falsche Prioritätensetzung.

Stadt erklärt höhere Priorität für Braunschweiger Straße

Die Stadt erklärt auf Nachfrage, warum die Heinrich-Nordhoff-Straße nach der Fahrbahnerneuerung im Sommer 2018 nicht längst weiter saniert worden ist: „Bei der Aufnahme ins Deckenprogramm zur Sanierung der Oberfläche ist im Wesentlichen die fachspezifische Beurteilung entscheidend und eine Abwägung der Prioritäten der Schadensbilder untereinander“, erklärte Daniel Gruß von der Stadt-Pressestelle.

„Die Sanierung der Braunschweiger Straße dient dem Erhalt der Straße, während bei der Heinrich-Nordhoff-Straße eher ein qualitativer Anspruch gegeben wäre“, erläutert der Pressereferent weiter. „Für die Braunschweiger Straße wird daher eine größere Notwendigkeit gesehen. Bei der Heinrich-Nordhoff-Straße ist durch den Betonoberbau ein geringeres Risiko für eine sprunghafte Schadensvergrößerungen gegeben.“

Noch nicht saniert ist die Heinrich-Nordhoff-Straße östlich der Saarstraße, dort stehen sogar Warnschilder. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Leser nennt weitere Beispiele für nötige Fahrbahnsanierungen

Jedenfalls fordert der genervte Leser, Straßen zu sanieren, die es ebenfalls nötig haben. Als erstes Beispiel beschreibt er mit drastischen Worten die Heinrich-Heine-Straße in Höhe des Bildungshauses, „wo auf der rechten Fahrbahnseite solche Wellen drin sind, dass man da selbst mit ‘nem Serien-Auto die Unterbodenverkleidung fast liegen lässt oder einem die Kauleiste aus’m Mund fliegt, wenn man da drüber fährt.“ Der Leser hat weitere Sanierungsfälle ausgemacht: die Alessandro-Volta-Straße, den Schlesierweg in Höhe des neuen Rewe-Marktes und die Königsberger Straße hinter dem Autohaus Wolfsburg.

Davon abgesehen, gibt es aber auch ein paar Leser, die mit der von der Stadt gewählten Baustellen-Verkehrsführung und den Umleitungen rund um die Braunschweiger Straße überhaupt nicht einverstanden sind. „Wer lässt sich denn den Blödsinn einfallen?“, fragt beispielsweise eine Userin.

Kritik an Umleitungen rund um die Straßenbaustelle

Stadteinwärts sei die Braunschweiger Straße frei, aber Anwohner der Röntgenstraße und des Hochrings müssten eine Riesen-Umleitung fahren, um nach Hause zu kommen. Ihr Vorschlag: nicht die stadteinwärts fahrenden Autos durchlassen, sondern die Durchfahrt nur für Anwohner besagter Straßen ermöglichen. Doch der Vorschlag kommt bei anderen nicht gut an.

Einen anderen Leser stört dagegen vor allem der gewählte Zeitraum der Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung je Fahrtrichtung auf der Braunschweiger Straße: „Viel schlauer finde ich, dass damit in der letzten Werksurlaubswoche gestartet wird… Viel Spaß an alle, die ab kommender Woche wieder zu Stoßzeiten da lang müssen.“

Lesen Sie mehr:

Als Baustelle eingerichtet wurde, waren Werksferien halb rum

In der Tat hat die Vorbereitung der Baustelle zur Fahrbahnerneuerung auf der Hauptverkehrsachse zwischen den Einmündungen Burgwall und Am Rotheberg erst Mitte vergangener Woche begonnen – da waren die Werksferien schon halb herum. Zwar hat die Stadtverwaltung angekündigt, dass die Fahrbahnarbeiten bis Freitag, 19. August, abgeschlossen werden sollen. Aber noch bis zum 27. August müssen Verkehrsteilnehmer in dem Bereich mit Behinderungen durch den Rückbau der Baustellen-Verkehrsführung rechnen.

Stadt bekommt nicht immer Wunschtermin für Straßenbauarbeiten

Für den gewählten Zeitraum hat die Stadt ebenfalls eine Erklärung: „In den Sommerferien findet in ganz Niedersachsen die Hauptbautätigkeit im Straßenbau statt, da in dieser Zeit deutlich weniger Verkehr im Straßennetz stattfindet. Insofern ist in dieser Zeit immer eine Abhängigkeit der Ressourcen sowohl auf dem Markt, als auch auf Bauherrenseite gegeben“, berichtete Christiane Groth.

„Die Werksferien machen hier nur die Hälfte der Zeit aus und können daher nur bedingt zur Ressourcenplanung herangezogen werden.“ Soll heißen: In den Sommerferien finden landauf, landab so viele Straßenbauarbeiten statt, dass sich die Stadt den Zeitraum nicht immer aussuchen kann.

Die Pressereferentin: „Selbstverständlich wird immer versucht, die besondere Situation in Wolfsburg zu berücksichtigen, was im Übrigen auch weitestgehend gelingt.“

