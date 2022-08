„Luschtobjekt“: Komiker Bülent Ceylan kommt bald nach Wolfsburg

Komiker Bülent Ceylan kommt am 9. September mit seinem 12. Live-Programm „Luschtobjekt" nach Wolfsburg in den Congress-Park.

Erst Anfang August war Bülent Ceylan zu Gast beim Sommerlachen in der Autostadt in Wolfsburg. Im September kommt der Komiker mit seinem 12. Live-Programm „Luschtobjekt“ erneut in die VW-Stadt – und zwar am Freitag, 9. September, in den Congress-Park.

Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen! Deswegen zeigt Bülent Ceylan laut Ankündigung seinem Publikum nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. Bülent mache sich zum „Luschtobjekt“ und bedient dabei alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte…„bei BÜLENT packt jeden die Wolluscht!“, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Wer Intelligenz sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen.“

Komiker macht auch andere zum Luschtobjekt

Aber, der Komiker macht sich in seinem Bühnenprogramm nicht nur selbst zum Luschtobjekt, er macht sich auch über Luschtobjekte lustig. Über seine eigenen (Frauenfüße und Nutella) und über die anderer Leute. Denn heute könne offenbar alles ein Luschtobjekt sein: Autos, Smartphones, Roboter... es gibt sogar Menschen, die Bäume lieben. Selbst Götter sind objektophil! Und weil der Donnergott Thor bekanntlich Mannheimer ist, verrät er bei Bülent Ceylan weltexklusiv und zum ersten Mal, wo, wann und wie bei ihm der Hammer hängt. „Das wird luschtig, versprochen!“

Der Einlass ist am 9. September um 19 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr. Karten sind ab 41,20 € (inklusive Vorverkaufsgebühr) an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

red

