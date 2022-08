Tango, Schauspiel und mehr: Scharoun-Theater stellt Programm vor

Das Scharoun-Theater in Wolfsburg startet mit einem vielfältigen Programm in die neue Spielzeit. Mit einem schwungvollen Auftaktkonzert des Uwaga! Quartetts und des Folkwang Kammerorchesters Essen unter dem Titel „Kinder, schafft Neues!“ wird das neue Theaterjahr mit Hoffnung auf Kontinuität am 17. September eröffnet. Das teilt das Theater mit.

Die beiden Ensembles widmen sich laut Ankündigung in ihrem neuen gemeinsamen Programm liebevoll und kritisch dem großen Musikdramatiker Richard Wagner, um seine Werke gehörig durch den musikalischen Fleischwolf zu drehen. Sie kombinieren auf ihre virtuose und mitreißende Art Tannhäuser mit Bebop, spielen den Walkürenritt als Klezmer-Nummer und experimentieren auch mit elektronischen Effekten und konfrontieren Wagner mit seinen Vor- und Feindbildern von Mendelssohn bis Brahms.

Schauspiel „Endlose Aussicht“

Theresia Walsers Schauspiel „Endlose Aussicht“ am 18. September gleicht einer Parodie des Films „Titanic“. Mit ihrem Smartphone versendet Jona (gespielt von Judith Rosmair), die eine Zehn-Tage-Rundreise im Pazifik gebucht hat, Nachrichten, Lebenszeichen, Berichte von einem Schiff, das seit Wochen auf dem Meer herumtreibt wie ein riesiger fauler Backenzahn – denn die Reise ist längst vorbei! Ales geht ihr mittlerweile auf die Nerven, sogar das Meer selbst. Ihr Monolog kennt viele Stimmen: Sie redet nicht nur mit sich, sie redet mit allen, die nicht mehr um sie sind. Längst ist sie Teil einer Kreuzfahrtgesellschaft, die sich an die monströse Normalität gewöhnt hat.

Zeitgenössischer Tanz mit dem Nederlands Dans Theater

Eines der weltweit führenden Ensembles im Bereich zeitgenössischer Tanz, das Nederlands Dans Theater, zeigt am 20. September drei seiner neuesten Choreografien – Three Parts „The Big Crying“, „Bedtime story“ und „X“, in denen sie sich mit der lachenden Verzweiflung des Lebens und der unheimlichen Ruhe des Todes sowie mit verrückten Geschichten, die zwischen Schlaf und Erwachen in unseren Träumen passieren, beschäftigen.

Media-Bühne Hamburg: „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“

Ein neues Bühnenerlebnis, nämlich die Verbindung der Elemente des Theaters mit denen des Kinos, zeigt die Media-Bühne Hamburg am 22. September mit „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“. Die einzigartige Umsetzung des bekannten Stoffes geht zurück ins viktorianische London im Jahr 1886: Der vor seinem gesellschaftlichen Aufstieg stehende, beliebte und ehrgeizige Arzt Dr. Henry Jekyll experimentiert Ende des 19. Jahrhunderts in seinem Labor mit verbotenen Substanzen. Er ist fasziniert von dem Gedanken, er könne das Böse im Menschen durch seine Versuche isolieren und zum Vorschein bringen. Eines Tages gelingt eines seiner Experimente: Jekyll verwandelt sich in die bösartige Ausgabe seiner selbst...

Sinfoniekonzertreihe mit dem Staatsorchester Braunschweig

Die Sinfoniekonzertreihe wird traditionell vom Staatsorchester Braunschweig eröffnet. Zusammen mit dem Chor des Staatstheaters Braunschweig und dem Konzert-Chor Braunschweig erklingen unter dem Titel „Erdichtet“ am 23. September Richard Wagners Vorspiel zu „Tristan und Isolde“, Erich Wolfgang Korngolds Tondichtung „Tomorrow“ sowie Franz Liszts „Faust-Symphonie“. Interessierte können sich in einer speziellen Werkseinführung um 19.15 Uhr zusätzliches Wissen zu den Komponisten und ihren Werken aneignen, und nach dem Konzert gibt es im Theaterfoyer eine After-Show-Party mit kleinen musikalischen Überraschungen!

Italienischer Liederabend mit „Pasta e basta“

Ein temperamentvoller, italienischer Liederabend rund um Essen und Musik aus Italien mit Songs von Eros Ramazotti bis Paolo Conte erwartet das Publikum am 24. September mit „Pasta e basta“. Die Kehlen der musikalischen Truppe in der Küche eines italienischen Restaurants verstummen, als unerwartet eine Dame vom Amt in der Tür steht und damit droht, dem bunten Treiben ein Ende zu setzen. Kann das Küchenquartett durch die Kraft ihrer Musik und der Spitzenkoch mit seinen köstlichen Pasta-Kreationen die drohende Schließung des Restaurants abwenden?

Schauspiel-Solo von Nico Holonics

Ein eindrucksvolles Schauspiel-Solo bietet Ausnahmeschauspieler Nico Holonics in „Die Blechtrommel“ über Grass’ rebellische Figur des kleinen Oskar am 29. September. Regisseur Oliver Reese erzählt die Geschichte des ewigen Trommlers in einer ganz auf die Perspektive der Hauptfigur zugeschnitten Fassung mit einem brillanten Nico Holonics, der bereits in der „Dreigroschenoper“ alle Facetten seines schauspielerischen Talents ausspielen konnte. Für den „New York Times“-Feuilletonredakteur Matthew Anderson zählt Oliver Reeses Inszenierung zu den Theaterhighlights 2019.

Tango-Großformation auf der Theaterbühne

Eine Tango-Großformation lässt am 30. September 100 Jahre Tango-Geschichte auf der Wolfsburger Theaterbühne aufleben: Juanjo Mosalini y su Gran Orquesta de Tango, eines der weltbesten Tango-Ensembles, wie sie in den 40ern und 50ern in Argentinien üblich waren, besticht durch „federnd elegante Phrasierung und exaktes Rhythmusgefühl“, so das Theater.

