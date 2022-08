Zahlreiche Wolfsburgerinnen und Wolfsburger meldeten am Wochenende in den sozialen Medien Probleme beim Empfang verschiedener TV-Sender – darunter NDR, RTL und Sat.1.

Kabelfernsehen Einige TV-Sender in Wolfsburg nicht verfügbar – Das ist der Grund

„Hier in Neuhaus geht auch nichts“, „Bei mir auch nicht, Stadtmitte“, „Wohltberg geht es auch nicht“, „Vorsfelde, das gleiche Problem“: Seit Freitag melden etliche Wolfsburgerinnen und Wolfsburger quer durchs Stadtgebiet in den sozialen Medien Probleme beim Fernsehempfang. Mehrere TV-Sender seien über Kabelfernsehen nicht verfügbar. Betroffen sind unter anderem die privaten Sender RTL und Sat.1 aber auch Öffentlich-Rechtliche wie NDR und MDR.

Eine Fallersleberin schreibt unter einen Beitrag in einer Wolfsburger Facebook-Gruppe, dass die Fernsehsender auf ihrem Gerät seit Freitag, 10 Uhr, nicht mehr funktionieren. „Ich wohne in Reislingen und habe das Problem seit drei Tagen, vielleicht ging es schon länger nicht. Man sieht nicht den ganzen Tag Fernsehen“, kommentierte eine andere Nutzerin unter dem Post. „Sehr mysteriöse Sache“, findet eine andere Userin.

Weil unter den Facebook-Kommentatoren auch Vodafone-Kunden sind, haben wir bei dem Anbieter nachgefragt. Auf Anfrage bestätigt Sprecher Helge Buchheister am frühen Samstagabend eine Störung im Kabelnetz. Demnach sei es in einem regionalen TV-Hub, eine Technikzentrale in der Nähe von Wolfsburg, zu einer Kanalstörung gekommen.

Kabelstörung ist seit kurz nach 17 Uhr behoben

Deutschlandweit betreibt der Vodafone-Konzern fünf zentrale TV-Hubs. Dort wird das Fernsehsignal aufbereitet. Hinzu kommen regionale Standorte wie der nahe Wolfsburg, die unter anderem auch regionale Sender ins Kabelnetz einspeisen. „In dem Hub hat es eine kleine Störung in einem Kanal gegeben, der die genannten Sender aufbereitet“, erklärt Buchheister. „Für die Kabelkunden, die an den Hub angeschlossen sind, kam es deshalb zu einer Störung.“ Diese ist aber seit kurz nach 17 Uhr behoben. Dem gemütlichen Fernsehabend sollte also nichts mehr entgegenstehen: RTL, Sat.1 und Co. müssten jetzt wieder verfügbar sein.

Mit der Harmonisierung der TV-Frequenzen, die der Vodafone-Konzern ab August 2022 bundesweit plant, hat die Störung nichts zu tun. Das wurde zunächst von einigen Facebook-Usern vermutet. Zum Hintergrund: In den vergangenen Jahren hat Vodafone Kabelnetzbetreiber wie Unitymedia oder Kabel Deutschland aufgekauft. Dadurch entstand ein Nebeneinander an TV-Sendern und Hörfunkprogrammen, die zum Teil auf regional unterschiedlichen Frequenzen laufen. Vor einiger Zeit kündigte der Konzern an, die TV-Frequenzen im eigenen Kabelnetz angleichen zu wollen. Die Umstellung soll aber erst noch starten, sagt Vodafone-Sprecher Buchheister.

Netzstörung am Wohltberg wegen Störsignalen

Zusätzlich zur Störung beim Kabelfernsehen gab es am Wochenende auch eine Netzstörung rund um den Wolfsburger Stadtteil Wohltberg. Etwa 150 Kunden waren betroffen. Beeinträchtigungen gab es dort nicht nur beim Fernsehen, sondern auch bei Internet und Telefonie. Ursache ist ein Rückwegstörer – in Deutschland einer der häufigsten Gründe für Störungen im Internet und bei der Telefonie.

„Ursache sind meist uralte oder defekte Geräte, die ein Kunde in Betrieb nimmt – ohne zu wissen, dass er damit alle seine Nachbarn empfindlich stört“, sagt Buchheister. Ursächlich können darüber hinaus defekte Kabel oder marode Steckerverbindungen sein. „Dadurch entstehen Störsignale, durch die dann die Internet- und Telefonnutzung in dem betroffenen Bereich des Kabelnetzes lokal eingeschränkt ist“, erklärt der Vodafone-Sprecher.

Die Eingrenzung der Störquelle ist trotz intensiver Messungen oft zeitaufwendig, weil sie nur schrittweise lokalisiert und nur sporadisch ermittelt werden kann – immer nur dann, wenn zum Beispiel das defekte Gerät gerade in Betrieb ist. „Unsere Technik-Spezialisten arbeiten sehr intensiv an der Eingrenzung dieses Rückwegstörers. Seit circa 17.10 Uhr soll die Störung behoben sein“, so Buchheister. Er ergänzt: „Wir bitten die Kunden um Entschuldigung für die vorübergehenden – immer wieder mal kurzzeitigen – Unannehmlichkeiten.“

