Ministerium genehmigt Haushalt der Stadt Wolfsburg

Wolfsburg. Bei den Ausgaben in der Verwaltung und Zuschüssen an die Tochtergesellschaften sollen für das Haushaltsjahr 2023 15 Millionen Euro eingespart werden.

Die Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport genehmigt, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Der Rat hatte die Satzung bereits in seiner Sitzung am 30. März dieses Jahres beschlossen. „Ich bin froh, dass unser Haushalt für dieses Jahr nun vom Ministerium genehmigt wurde und damit wichtige Investitionen in die Zukunft unserer Stadt getätigt werden können“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Keine neuen Stellen und Reduzierung des Investitionsbudgets

Um die Leistungsfähigkeit auch in Zukunft sicherzustellen, habe die Verwaltung bereits umfassende Maßnahmen getroffen, den städtischen Haushalt zu konsolidieren. Insgesamt sollen bei den Ausgaben in den Verwaltungsbereichen und bei den Zuschüssen an die Tochtergesellschaften für das Haushaltsjahr 2023 15 Millionen Euro eingespart werden. Das entspreche etwa drei Prozent des Gesamtvolumens des Haushalts. Außerdem sollen keine neuen Stellen geschaffen und das Investitionsbudget reduziert werden.

Oberbürgermeister: „Wir müssen alles daransetzen, die finanzielle Handlungsfähigkeit zu behalten“

Bereits in den vergangenen Jahren hätten die städtischen Ausgaben deutlich höher als die Einnahmen gelegen. Aufgrund dieser Defizite hätten sich die Rücklagen über die Jahre abgebaut und seien in absehbarer Zeit erschöpft. Der Verwaltung drohe bei einer Verschlechterung der Lage ein Haushaltssicherungskonzept. „Wir müssen alles daransetzen, die finanzielle Handlungsfähigkeit zu behalten und nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept fremdgesteuert zu werden. Mit den genannten Maßnahmen ziehen wir die Konsequenzen, die notwendig sind, um den städtischen Haushalt dauerhaft zu stabilisieren“, so Weilmann.

Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg am 19. August verkündet. Der Haushaltsplan 2022 mit seinen Anlagen liegt vom 22. bis 30. August zur Einsichtnahme im Geschäftsbereich Finanzen der Stadt Wolfsburg, Rathaus A, Zimmer 611, nach vorheriger Terminabsprache während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

red

