Die Stadt Wolfsburg präsentiert ihre neue Internetseite

Nach mehr als einem halben Jahr Vorbereitungszeit geht der neue Internet-Auftritt der Stadt Wolfsburg mit einigen Änderungen an den Start. „Der so genannte Relaunch von wolfsburg.de umfasst dabei nicht nur ein komplett neues, optisches Design, sondern auch verbesserte Funktionen“, wie die Stadt dazu mitteilt.

Unter anderem gäbe es nun eine optimierte Suchmaschine mit integrierten Top-Themenvorschlägen, mit der die Userinnen und User schneller zu den gewünschten und benötigten Informationen gelangen sollen. Berücksichtigt werde auch der „Mobile First“-Gedanke, also die Tatsache, dass der Inhalt von wolfsburg.de verstärkt mit dem Handy konsumiert wird.

Weilmann lobt das neue Aussehen der Seite

Einer der ersten, die sich durch die neuen Seiten klickten, war Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Wir freuen uns, dass wolfsburg.de nun eine etwas modernere und zeitgemäßere Gestaltung bekommt und gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger auf die bewährten Serviceleistungen zurückgreifen können“, sagt der CDU-Politiker.

Unterstützt wurde das Referat Kommunikation dabei von der Hamburger Agentur Neveling Reply. Gemeinsam hätten so die gestiegenen Ansprüche an eine moderne Homepage der Stadt Wolfsburg realisiert werden können. Dazu gehörten weitere Verbesserungen in Sachen Barrierefreiheit, Navigation und der aktuellen Themenauswahl.

Der Clou: Die Seite soll mehrsprachig nutzbar sein

Lars M. Vollmering, Leiter des Referats Kommunikation, erklärt: „Die Seite wolfsburg.de ist und bleibt ein dynamischer Organismus und wird auch nach dem Relaunch-Start ständig weiter optimiert und angepasst. Hierzu gehört insbesondere auch, dass unsere Website mehrsprachig nutzbar sein soll. Das Informationsangebot ist und bleibt dabei vielfältig und umfangreich.“ Es werde sich künftig auch noch mehr am Interesse der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger orientieren.

red

