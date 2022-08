Keine Hamsterkäufe trotz Abschied vom Tankrabatt in Wolfsburg

Das Ende des Tankrabatts naht. Bis Ende August tanken Kunden wie Florian Kirchberger an der Shell-Tankstelle an der Heinrich-Nordhoff-Straße noch steuervergünstigt.

Wer auf Nummer sicher gehen will, hat’s bestimmt schon getan: das Auto vollgetankt bis Anschlag. Denn Ende August ist Schluss mit dem dreimonatigen Tankrabatt zur Steuerentlastung der Bürger in Zeiten von Inflation und mehr. Andernorts gibt’s bereits Hamsterkäufe von Benzin und Diesel – anders als in Wolfsburg.

Hierzulande ist die Stimmung unter den Autofahrern offenbar noch entspannt, wie am Freitag eine kleine Umfrage an mehreren Tankstellen ergab. Und auch von langen Warteschlangen an den Zapfsäulen war bisher – anders als kurz nach Start des Tankrabatts – noch nichts zu sehen. Tagsüber lag der Literpreis für E10 etwa zwischen 1,66 und 1,70. Für Diesel wurden 1,93 bis 1,97 Euro je Liter aufgerufen.

Tankstellen-Pächter registiert noch keinen verstärkten Sprit-Absatz

Fünf Tankstellen betreibt Harald Dyrbusch im Stadtgebiet, unter anderem an der Heinrich-Nordhoff-Straße und an der Braunschweiger Straße. „Das kann ich bis heute noch nicht bestätigen“, sagte er auf die Frage, ob der Sprit-Absatz an seinen Stationen schon spürbar angezogen hat. „Und es gibt ja immer Schwankungen beim Kraftstoff-Absatz.“ Er schloss aber nicht aus, dass sich das nahende Ende des Steuervorteils in den nächsten Tagen bei der Nachfrage auswirkt.

Was die aktuelle Entwicklung der Spritpreise betrifft, vermochte Dyrbusch noch nicht zu erkennen, dass die Mineralölkonzerne die Preisschraube schon wieder anziehen. Ohnehin haben die Tankstellen-Pächter darauf keinen Einfluss, betonte er: „Die Preise werden von der Zentrale online umgestellt. Wir wissen nicht einmal, wann die nächste Preisänderung kommt.“

Wolfsburger fahren offenbar nicht zum Hamstern an die Tankstelle

Andere Tankstellen-Pächter oder Mitarbeiter wollten sich gar nicht oder nur ohne Namensnennung äußern. „Ich merke noch nicht, dass sich die Leute bevorraten“, hieß es jedenfalls auch vom Mitarbeiter einer Tankstelle in der Innenstadt.

Etwas anderes beobachtet derzeit die Mitarbeiterin einer Tankstelle im westlichen Stadtgebiet. „Die Leute tanken wieder vermehrt voll“, berichtete sie – hatte dafür aber auch eine ortstypische Erklärung: „Die Sommerferien sind zu Ende, die Leute kommen aus dem Urlaub zurück. Aber hier in Wolfsburg sind ja auch die Werksferien zu Ende.“ Da werde logischerweise wieder mehr getankt. „Und wir haben auch deutlich höhere Spritpreise als noch vorige Woche“, sagte sie.

Preise an den Zapfsäulen steigen nicht zwingend sprunghaft

Der Tankrabatt, bei dem die Energiesteuer zusammen mit der anteiligen Mehrwertsteuer zum 1. Juni um 35 Cent pro Liter bei Benzin und um 17 Cent bei Diesel gesenkt wurde, läuft zum 31. August aus. Wie sich die Preislage an den Zapfsäulen dann entwickelt, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Nach Einschätzung des ADAC bedeutet das jedenfalls nicht automatisch, dass pünktlich zum 1. September die Spritpreise sprunghaft wieder steigen. Denn: „Die Tankstellen haben ein Interesse daran, noch im August niedrigversteuerten Kraftstoff in ihre Tanks zu füllen.“ Damit könnten sie sich über den 1. September hinaus mit niedrigen Preisen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen oder ihre Margen erhöhen“, heißt es vom Automobilclub.

So lässt sich bei den Spritpreisen sparen

Neben der Beobachtung der Kraftstoffpreise an den Tankstellen, beispielsweise über Apps wie www.clever-tanken.de, helfen vor allem altbekannte Spritspar-Tipps, die Tankkosten einzudämmen. Nachfolgende Tipps gibt der ADAC auf seiner Homepage:

• Optimieren Sie Ihre Fahrweise

• Fahren Sie vorausschauend

• Vermeiden Sie kurze Strecken

• Schalten Sie im Leerlauf den Motor aus

• Schalten Sie unnötige elektrische Verbraucher aus

• Reduzieren Sie die Ladung und damit das Gesamtgewicht

• Nutzen Sie Energiesparreifen

• Achten Sie auf den richtigen Reifenluftdruck

• Achten Sie auf regelmäßige Wartung

• Besuchen Sie ein Fahrtraining

