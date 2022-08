Sturmtief Melissa: 164 Einsätze in Wolfsburg

Wolfsburg. Bis weit nach Mitternacht dauerten am Freitag die Arbeiten. Auch das Schulzentrum in Vorsfelde war betroffen.

Mehrere Imbisswagen stehen am Allersee in Wolfsburg mitten im Wasser. Vor allem in Vorsfelde und Wendschott standen Straßen und Keller zentimeterhoch unter Wasser.

164 Einsätze durch Sturmtief Melissa bilanzierten die Wolfsburger Feuerwehren einen Tag, nachdem das Tief Melissa am Freitag über Wolfsburg gezogen war und besonders in Vorsfelde und Wendschott für vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gesorgt hatte. Die Eisenbahnunterführung musste zeitweise durch die Polizei aufgrund von Überflutung gesperrt werden. Hier stand das Wasser bis zu 80 cm. Aber auch auf diversen anderen Straßen bildeten sich kleine Seen.

160 Einsatzkräfte waren vor Ort

Ab 17.25 Uhr gingen die ersten Anrufe in der Integrierte Feuer- und Rettungsleitstelle (ILS) ein. Kurz drauf überschlugen sich die Anrufe in der Leistelle der Wolfsburger Berufsfeuerwehr. In diverse Keller drang Wasser ein und Straßenzüge standen unter Wasser, so die Meldungen der Anrufer. 19 Ortsfeuerwehren wurden nach und nach alarmiert und nach Vorsfelde und Wendschott geschickt, um die Einsatzstellen abzuarbeiten. Als taktische Reserve blieb die Ortsfeuerwehr Almke, der Löschzug der Berufsfeuerwehr und das Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Fallersleben an Ihren Standorten und stellten den Brandschutz in der Stadt sicher. Bis nach Mitternacht wurden die Notrufe von rund 160 Einsatzkräften abgearbeitet. Neben zahlreichen privaten Haushalten war auch das Schulzentrum Vorsfelde stärker vom Unwetter betroffen. Auch am Samstag rückte die Ortsfeuerwehr Vorsfelde noch zu zwei weiteren Einsätzen aus. In einer Vorsfelder Apotheke stand das Wasser rund 60 cm im Keller. Von einem Zentimeter bis zu einem Meter Wasser war alles dabei. Mit Wassersauger und Tauchpumpen befreiten die eingesetzten Einsatzkräfte die Keller vom Regenwasser. Neben der Feuerwehr war auch das THW zur Unterstützung mit im Einsatz.

