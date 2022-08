Wolfsburger Vespa-Club besucht die Autostadt

Am Mittwoch, 7. September, trifft in der Autostadt italienisches Lebensgefühl auf italienisches Lebensgefühl: Unter dem Motto „Vespa meets Autostadt“ versammeln sich die Mitglieder des größten Vespa-Clubs Deutschlands „Passione Vespa Club Wolfsburg e.V.“ ab 18 Uhr am Mondo Italiano. Die Besitzerinnen und Besitzer von rund 50 Motorrollern verschiedener Bauarten und -jahre treffen sich an der neuen Location am Mittellandkanal.

Vespa steht für Fernweh und Leidenschaft zur Heimat

Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt, kommentiert das in einer Mitteilung so: „Unser Mondo Italiano ist der ideale Ort, um die italienische Lebensfreude zu genießen. Und mit dem Vespa-Treffen bringen wir ein Stück Italien in die Autostadt – wir freuen uns sehr darauf, dass viele Enthusiasten bei uns zusammenkommen.“ Francesco Falsone, Marco Djuran und Michael Mitscherling vom „Passione Vespa Club Wolfsburg“ geht es ebenso: „Für Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ist der Volkswagen Käfer das, was für Italienischstämmige Menschen die Vespa ist: Sie drückt Fernweh und gleichzeitig Leidenschaft zu unserem Heimatland aus. ‚La Dolce Vita‘ in der Autostadt – darauf freuen wir uns.“ Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die Motorroller der seit 1946 existierenden Traditionsmarke zu bestaunen und Erinnerungsfotos zu machen. Das Mondo ist während der Veranstaltung für Besucherinnen und Besucher geöffnet und bietet mit insgesamt 90 Sitzplätzen (50 im Innenbereich und 40 auf der Terrasse) reichlich Platz, um Italien auch kulinarisch zu genießen.

