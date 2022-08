Wolfsburg: Evakuierung des Badelands im Allerpark

Feuerwehreinsatz am Badeland im Allerpark in Wolfsburg. Ein Rauchmelderalarm löste eine Evakuierung aus.

Ein Rauchmelderalarm hat die Evakuierung des Badelandes im Allerpark am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr Wolfsburg war die Evakuierung bereits fast abgeschlossen. Nach ersten Erkenntnissen verursachte eine mit Holz beheizte Sauna im Außenbereich das Auslösen des Alarms.

Starker Wind wehte den von der Sauna aufsteigenden Rauch Richtung Hauptgebäude. Dort gelangte er durch eine Dachluke ins Innere und löste den Rauchmelderalarm aus. Keine der anwesenden Personen verletzte sich bei der Evakuierung. Nachdem die Feuerwehr einen Brand ausschließen konnte, durften die Besucher und Mitarbeiter das Gebäude wieder betreten.

Raser in Westhagen bei Probefahrt erwischt: 70 Kilometer pro Stunde zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Frankfurter Straße in Westhagen erwischte die Polizei einen Autofahrer, der zu schnell unterwegs war. Nach einer Meldung der Wolfsburger Polizei fuhr ein brauner VW Golf Plus am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr mit 131 Kilometern pro Stunde in Richtung Fallersleben. Erlaubt waren an dieser Stelle 60 Kilometer pro Stunde.

Der Fahrer des Wagens gab an, auf einer Probefahrt zu sein und das Auto testen zu wollen. Den 52-Jährigen erwarten mehrere Punkte, ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

