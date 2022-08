Stadt Wolfsburg bittet nach Starkregen wieder um Hinweise

Der Starkregen am vergangenen Wochenende hat vor allem in den Ortsteilen Vorsfelde und Wendschott für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Daher bittet die Arbeitsgruppe Starkregen der Stadt unter Federführung der Entwässerungsbetriebe (WEB) nun wieder um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unter Angabe des genauen Ortes sowie Datum und Uhrzeit können Bürger Problemstellen – sowohl auf öffentlichem Gebiet als auch privaten Grundstücken – per E-Mail melden an starkregenvorsorge@web.wolfsburg.de. Auch Fotos und Videos können mitgeschickt werden. Mit den eingesandten Informationen werde sich die Arbeitsgruppe ein umfassenderes Bild der Lage machen und gezielte Maßnahmen einleiten.

Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt

Die Arbeitsgruppe hatte sich nach dem Starkregenereignis am 13. Juni 2020 aus Vertretern der WEB, der Geschäftsbereiche Grün und Straßenbau der Stadtverwaltung sowie der Feuerwehr gegründet und trifft sich seitdem alle zwei Wochen. Mithilfe der bisher eingereichten Informationen konnten bereits Maßnahmen in der Von-Droste-Hülshoff-Straße und im Lasker-Schüler-Ring in Reislingen, im Mooranger in Nordsteimke, im Wiesenweg und Bergmannskamp in Wendschott sowie in der Magdeburger Straße in Vorsfelde umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen seien in Vorbereitung.

Daneben haben sehr viele Bürgerberatungen zum Objekt- und Rückstauschutz sowie Gespräche mit Planenden zu diesem Thema vor Ort stattgefunden. Grundstückseigentümer sind eingeladen, sich beraten zu lassen. Termine können unter (05361) 281250 vereinbart werden. Zudem haben die WEB auf ihrer Webseite einen Erklärfilm zum Thema Rückstausicherung veröffentlicht.

