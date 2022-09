Stark betrunkener Radler stürzt auf Berliner Brücke in Wolfsburg

Ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus Wolfsburg ist am Donnerstagabend auf der Berliner Brücke gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann stark alkoholisiert. Ein Alco-Test ergab 2,23 Promille, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Wie die Beamten weiter mitteilen, ging in der Leitstelle der Polizei ein Notruf ein, in dem eine Zeugin mitteilte, dass der Mann, der in Richtung Nordstadt unterwegs war, die Kontrolle verlor.

In der Allerstraße konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Fahrradfahrer antreffen, auf den die von der Zeugin durchgegebene Beschreibung passte. Eine Blutentnahme im Klinikum wurde angeordnet. Eine medizinische Versorgung seiner Verletzungen wurde von dem Wolfsburger abgelehnt.

