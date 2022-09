Bei der Heiligendorfer Feuerwehr brennt für eine Übung der Baum

Es dauert keine drei Sekunden, da steht der Weihnachtsbaum mit den roten Kugeln in Flammen. Binnen weiterer zwei Sekunden hat sich der Brand auf den Sessel und den nebenstehenden Tisch ausgebreitet. „Oha, boah, geht das schnell“, raunen die Umstehenden. Gut 100 Menschen sehen am Samstag beim Feuerwehr-Jubiläum in Heiligendorf zu, wie ein Kabelbrand entstehen kann.

Fahrzeuge, Ausrüstung und mehr gab es auf der Feuerwehr-Festmeile zu sehen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Feuerwehrmann Ralf Lücke hat mit einem Bunsenbrenner die Tanne, die er zuvor im eigenen Wald geschlagen und dann geschmückt hatte, angezündet, um einen imaginären Kabelbrand darzustellen. Die Showübungen „Feuer“ und „Technische Hilfeleistung“ zählt zu den Höhepunkten, mit denen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf ihren Tag der offenen Tür auf der Festmeile vor dem Feuerwehrhaus und der Mehrzweckhalle sowie im Hopfenkamp gestalten.

Heiligendorfer Feuerwehr organisierte für Brandsimulation Übersee-Container

Keno – stilecht mit einem Kinder-Feuerwehrhelm aus Plastik bekleidet – reißt die Augen auf: Der Zweijährige wird von Mama Tamara Stahl aus Ehmen begleitet, und „liebt alles, was mit Feuerwehr zu tun hat“.

Beim Truck-Pulling startete eine Gruppe der Heiligendorfer Feuerwehr mit voller 20-Kilo-Atemschutz-Ausrüstung. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Eigens für die Brandsimulation haben die Heiligendorfer einen Übersee-Container mit Möbeln bestückt. Im Kleiderschrank hängen sogar ausrangierte Jacken, Hosen und Kleider. Den Holztisch ziert eine Tischdecke samt Vase.

Bei der Übung auf dem Feuerwehrhof wurde es einigen Zuschauern zu heiß

„Wenn unsere Pieper losgehen, sind wir bei der Arbeit, unter der Dusche oder im Fitness-Studio. Dann eilen wir zum Feuerwehrhaus, springen in die Autos – jeder hat seinen festen Sitzplatz – und fahren los“, erläutert Sebastian Gradtke. Der Zugführer rät: „Wenn es brennt, verlassen sie die Wohnung, schließen Sie wenn möglich Fenster und Türen, denn so erhält das Feuer keine Nahrung, sprich, keinen Sauerstoff.“

Katharina Bräuer präsentierte sich im blauen CSA-Schutzanzug, Jonas Häuser trug Atemschutz-Ausrüstung. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Als das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16), das die Wehr 2012 erhielt, eintrifft, erkundet zunächst Gruppenführer Patrick Jendruch die Lage. Da ist es einigen Zuschauern schon zu heiß und sie weichen ein paar Schritte von der Absperrung zurück.

Nach der Show tummelten sich Besucher auf der Feuerwehr-Meile

„Schon während der Fahrt haben sich die Kameraden die Ausrüstung angezogen“, erläutert derweil Gradtke, „der Sauerstoff in den Flaschen der Atemschutzgeräteträger reicht etwa für 20 bis 30 Minuten.“ An Feuerwehrfrau Katharina Bräuer ist es, mittels eines hochmodernen Hohlstrahlrohres und Wasser den Brand zu löschen.

Der siebenjährige Marlon Siemann nahm probeweise Platz in einem modernen Feuerwehrauto, kennt sich aber auch mit dem alten Mercedes-Einsatzwagen aus. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Nach der Show tummeln sich die Menschen auf der Parkfläche entlang der Neuen Straße: Hinter dem Steuer des Gerätewagens Logistik 2 (GW-L2) hat Mattheo Wagner Platz genommen, der von Oma Gabi Göbel begleitet wird. „Die Fahrzeuge sind so cool“, schwärmt der Siebenjährige, der der Heiligendorfer Kinderfeuerwehr angehört.

Maschinist Christopher Kinas und Fahrzeugführer Florian Bergmann bringen unterdessen die Drehleiter mit Korb der Fallersleber Feuerwehr in Stellung, die bis auf 30 Meter Länge ausgefahren werden kann.

