Auf die Plätze fertig los – Groß und Klein gehen auf die gut zwei Kilometer lange Strecke am Allersee.

Spendenlauf am Allersee

Spendenlauf am Allersee Inklusion läuft – Allersee-Runde bringt 6.000 Euro zusammen

Ein buntes Gewusel, Fröhlichkeit und riesige Freude angesichts stolzer Spendensumme herrschten am Sonntagnachmittag am Allersee-Nordufer: Der Beirat für Inklusion und Teilhabe (BIT) hatte zum Familienlauf für den guten Zweck eingeladen und weit mehr als 100 Starter allen Alters kamen. Joggend, walkend, rollend mit kleinem Laufrad oder Mini-Roller ging es für das Feld auf die gut zwei Kilometer lange Strecke. Und am Abend wurde die Freude im Wortsinn noch verdoppelt: Ein anonymer Spender erhöhte die 3.000 erzielten Euro auf 6.000!

Familienlauf für die Inklusion: Für jeden Finisher hielt der Beirat für Inklusion eine Medaille bereit. Foto: Benstem

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kleine und Große flitzten was das Zeug hielt über die Runde oder spulten gleich mehrfach für den guten Zweck den Kurs durch den Allerpark ab. Fünf Euro pro Runde waren aufgerufen, Ehrensache, dass manche – wie Roy Präger – gleich mehrfach auf die Schleife gingen. Der Aufstiegsheld hatte gemeinsam mit Ehefrau Jacqueline die Laufschuhe geschnürt. Die Kinder, verriet der Ex-Stürmer, seien zeitgleich beim Drachenbootrennen oder auf dem Fußballplatz.

Mit ihrem Sohn fand sich Stadträtin Monika Müller an der Startlinie ein. Die Sportdezernentin war bereits von Wendschott herbeigejoggt, Theo (14) hatte sich zuhause in den Fahrradsattel geschwungen. Ebenfalls von daheim (Vorsfelde) gelaufen kam Volkswagens stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender Gerardo Scarpino, bevor es für ihn auf die Runde für den guten Zweck ging. Und selbstredend liefen beide auch wieder nach Hause zurück.

Daumen hoch für die Inklusion: Stürmer Maximilian Philipp (von links), Organisatorin Janine Ehrlich vom BIT und VfL Sportdirektor. Foto: Benstem

Sportdezernentin Müller freute sich zudem, dass auch das Drachenbootrennen am Südufer inklusiv ausgetragen werde. „Und dass so viele bei diesem Familienlauf mitmachen, ist toll.“ Gerardo Scarpino unterstrich, dass Inklusion alle Unterstützung brauche.

Für VfL Sportdirektor Marcel Schäfer, der nicht nur die Schirmherrschaft über den Lauf hatte, sondern auch noch einen seiner Kicker mitbrachte, war es eine „Herzensangelegenheit“. „Es ist wichtig, dass wir uns als Verein sozial engagieren. Allen HelferInnen und OrganisatorInnen dieses Tages gebührt der größte Dank.“ Schäfer und Mittelfeldakteur Maximilian Philipp hefteten sich natürlich auch sogleich die Startnummer an und gingen auf die Runde des Inklusionslaufes. Philipp unterstrich: „Wir müssen zeigen, dass wir alle gleich sind. Es darf für keinen Menschen eine Ausgrenzung geben.“

Rosi und Thilo Wittenberg waren als ehrenamtliche Helfer der Lebenshilfe dabei. „Es ist eine tolle Veranstaltung, die Spaß macht“, unterstrich Thilo Wittenberg. „Und eine gute Gelegenheit, dass wir präsent und sichtbar sind. Es wäre schön, wenn so etwas noch viel öfter stattfinden könnte.“

Sportdezernentin Monika Müller (von links), Sohn Theo, Gerardo Scarpino (VW Gesamt-/Konzernbetriebsrat), Aufstiegsheld Roy Präger mit Ehefrau Jacqueline vor dem Start. Foto: Benstem

Zu den vielen Familien, die an den Start gingen, zählten die Heinemanns und die Echarte-Millans. „Das Rahmenprogramm ist echt klasse, und der Lauf macht super Spaß“, hieß es bei ihnen unisono.

Hüpfburgen für den Nachwuchs, der auch nach dem Lauf immer noch nicht müde wurde, Kuchen, der für den guten Zweck verkauft wurde und ein großes Quiz, bei dem Gutscheine und Eintrittskarten für Phaeno, Badeland, die Grizzlies, das Planetarium, das Designer Outlet und vieles mehr, lockten dabei.

Riesig war die Freude, als nach Zielschluss der Kassensturz stolze 3.000 Euro ergab, die der Familienstiftung als Scheck überreicht werden konnten. Janine Ehrlich, die gemeinsam mit Frank Roth vom Beirat für Inklusion und etlichen ehrenamtlichen HelferInnen die Veranstaltung auf die Beine gestellt hatte: „Wir haben so viele positive Rückmeldungen von Kindern und Erwachsenen bekommen, dass es einfach einen Riesenspaß gemacht hat.“ Und einige Stunden später wurde die Freude im Wortsinn noch einmal verdoppelt, als der anonyme Spender erhöhte!

Klasse Veranstaltung – mehr davon! Das wünschen sich Rosi und Thilo Wittenberg, die ehrenamtlich im Organisationsteam für die Lebenshilfe dabei waren. Foto: Benstem

Veranstaltungen wie diese zur Inklusion verdienten alle Unterstützung, unterstrich Stadträtin Iris Bothe, die ebenfalls vorbeigeschaut hatte. Rundum zufrieden waren auch Teams wie die „Turboschnecken“ vom VfB Fallersleben, die den Kurs zweimal durchlaufen hatten – und sich dann akribisch den Fragen im Quiz widmeten. Welches Tier knabbert rund um den Allersee alle Bäume ab? Dieses und mehr musste geklärt werden, wollte man an der Verlosung teilnehmen ...

Sooooo viel Geld (3.000 Euro) für die Familienstiftung, lautete das stolze Ergebnis zunächst. Später verdoppelte ein anonymer Spender noch… ! Foto: Benstem

Klar, dass sich alle abschließend schon auf die Neuauflage des Familienlaufes 2023 freuten. Zum vierten Mal hatte er dieses Jahr stattgefunden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de