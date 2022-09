Wolfsburger Ehrung für die besten drei Auszubildenden

Das jährliche Sommerfest des Regionalverbunds für Ausbildung (RVA) fand in diesem Jahr im Hallenbad am Schachtweg statt – und zwar im Biergarten bei schönem Wetter. In diesem Jahr haben erstmals nicht nur die Prüflinge teilgenommen, sondern auch viele Auszubildende, die jetzt gerade in die Ausbildung starten.

„Der Biergarten bot eine angenehme Kulisse für die Gäste, die bei musikalischer Begleitung durch das Tanzende Theater mit dem Angebot verschiedener spielerischer Aktivitäten und einem Grillbuffet den Nachmittag genießen konnten“, heißt es in der Mitteilung. Auch in diesem Jahr sei es wieder möglich gewesen, die herausragenden Leistungen von Auszubildenden, die trotz ihrer Schwierigkeiten einen den Berufsabschluss gemeistert haben, zu ehren.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Elke Werthmann aus Vorsfelde ausgezeichnet

Geehrt wurden Hashim Ali, der sich als Koch ausbilden ließ, sowie Pierre Bolze und Sami Siso Nawaf, die Ausbildungen zum Verkäufer absolvierten. Die Ausbilderin des Jahres heißt Elke Werthmann vom Raiffeisen Markt Vorsfelde. „Sie fordert und fördert die Auszubildende ganzheitlich, ist Vertrauensperson, Vorbild und Wegweiserin“, heißt es in der Mitteilung des RVA zur Begründung.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Wie im vergangenen Jahr sei das Highlight eine Verlosung mit einem E-Bike als Hauptgewinn gewesen. Lose verkaufte das Team im Vorverkauf und auf dem Sommerfest. Die Losbesitzer konnten die Verlosung live auf dem Instagram-Account des Ausbildungsvereins verfolgen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de