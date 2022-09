Wolfsburg. In Wolfsburg-Heiligendorf steigen am Wochenende die Niedersachsen-Meisterschaften der Islandpferdereiter. Sogar ein Weltmeister reitet mit.

2004 fand in Heiligendorf die Deutsche Islandpferde-Meisterschaft statt. In diesem Jahr soll es bei den Niedersachsen-Meisterschaften wieder spannende Wettkämpfe geben.

Veranstaltungen Islandpferde-Szene trifft sich am Wochenende in Wolfsburg

Der Islandpferdeverein Fákur richtet am Wochenende die Niedersachsen-Meisterschaften in Heiligendorf aus. Rund 140 Reiter haben sich für die dreitägige Veranstaltung auf der Reitsportanlage an der Barnstorfer Straße angemeldet. Am Freitag, 9. September, geht es los mit den ersten von rund 250 Prüfungen.

Um 16.30 Uhr findet die Eröffnungsfeier mit dem großen Aufmarsch der kleinen Pferde statt. Helfer, Teilnehmer und Vertreter des Hofes Welkensiek zeigen sich und ihre Tiere, teilweise tragen die Reiter bunte Fahnen. „Das ist immer etwas ganz Besonderes“, sagt Maria-Katharina Petersen-Rauhaus. Nicht als Reiter, sondern als Schirmherr nimmt Oberbürgermeister Dennis Weilmann an der Eröffnung teil.

Am ersten Turniertag stehen ab 15 Uhr Viergang- und Fünfgang-Prüfungen, Tölt-Wettkämpfe und eine Passprüfung auf der 250 Meter langen Ovalbahn und der 300 Meter langen Passbahn an. Im Dressurviereck gibt es unter anderem einen Geschicklichkeitswettbewerb und eine Reiterprüfung für Kinder.

Niedersachsen-Meisterschaften in Heiligendorf beginnen am Freitag

Am Samstag und am Sonntag ist ab etwa 9 Uhr den ganzen Tag Programm. Bei Passrennen, Dressurprüfungen und vielen anderen Wettbewerben für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird es bestimmt nicht langweilig. Es starten hochkarätige Reiter wie der Weltmeister im Rennpass Bergthór Eggertsson und Marlise Grimm aus Isernhagen. „In der Islandszene eine der wichtigsten Stimmen“, so Petersen-Rauhaus. Publikum ist sehr erwünscht, der Eintritt frei.

Udo Rauhaus (von links), Simone Otte, Marlies Gerloff und Marion Kerlen vom Islandpferde-Verein Fákur hoffen, dass viele Zuschauer zu den Niedersachsen-Meisterschaften nach Heiligendorf kommen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Mit den Niedersachsen-Meisterschaften werden im Wolfsburger Ortsteil Heiligendorf nachträglich das 20-jährige Bestehen der Reitsportanlage und das 40-jährige Bestehen der Reitschule am Hof Welkensiek gefeiert. Sie war der Inkubator für den Verein Fákur.

Weltmeister startet bei Islandpferde-Turnier in Wolfsburg

In den 70er-Jahren holten der heutige Vereinsvorsitzende Udo Rauhaus und Maria-Katharina Petersen-Rauhaus „Björk“ auf ihren Resthof. Eine Exotin: Die Stute war das einzige Islandpferd weit und breit. Doch schnell wurden es mehr, das Lehrer-Paar startete eine Zucht, und eröffnete 1981 die Reitschule, in der seitdem rund 5000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf den Gangpferden das Reiten lernten. Viele von ihnen legten sich später eigene Islandpferde zu, der Verein Fákur hat heute rund 130 Mitglieder.

2004 veranstaltete er die Deutsche Meisterschaft in Heiligendorf, 2003 schon einmal die Niedersachsen-Meisterschaften, 2018 das „Wolfsburg-Revival“-Turnier mit 150 Teilnehmern. Dass es am Donnerstag vor dem Turnier-Wochenende sehr ergiebig regnete, bereitet den erfahrenen Veranstaltern kein Kopfzerbrechen, ganz im Gegenteil.

„So ein Schauer stört einen Islandpferde-Reiter nicht, der reitet da einfach durch“, sagt Petersen-Rauhaus. „Wir sind dankbar, dass Petrus seine Schleusen geöffnet hat.“ So muss der Wolfsburger Islandpferdeverein sich weder wegen eines potenziellen Flächenbrandes auf ausgetrockneten Grasflächen sorgen noch Zehntausende Liter Trinkwasser einsetzen, um die Bahn zu wässern.

