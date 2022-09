Preiswürdig: Wolfsburger Rebowl-System erhält Auszeichnung

Warme Speisen werden in Wolfsburg umweltfreundlich verpackt: Die Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone zeigt, wie es mit der Rebowl funktioniert.

Ein Preis für die Rebowl: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und der Niedersächsische Städtetag haben das Wolfsburger Mehrwegsystem und Wolfsburg als umweltbewusste Kommune ausgezeichnet.Vertreter der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft nahmen den Preis am Donnerstag in Hannover entgegen – in Anwesenheit von Umweltminister Olaf Lies, der die Schirmherrschaft für den Wettbewerb „Köpfchen statt Kunststoff“ übernommen hatte.

Seit vier Jahren gibt es in Wolfsburg Pfandbecher im Wolfsburg-Design für Kaffee zum Mitnehmen und andere Getränke. Cafés, Bäckereien, Tankstellen und Kantinen geben die Recups aus und nehmen sie auch wieder entgegen.

Auf den Recup folgte das nun ausgezeichnete Rebowl-System: Seit März 2021 werden die Mehrwegschalen an Gastronomiebetriebe verteilt, um den Einwegmüll zu reduzieren. Einen Monat später führte VW nach den Recups auch die Schüsseln in seinen Kantinen ein.

Ausgezeichnet wurde das Wolfsburger System in der Wettbewerbskategorie „Dauerbrenner“ für laufende Maßnahmen. Die Jury lobte die Mehrwegstrategie mit umweltschonenenden Verpackungen und einem starken Netz an Teilnehmern als vorbildlich für andere Kommunen.

Städtetags-Hauptgeschäftsführer Jan Arning (von links), BUND-Landesvorsitzende Susanne Gerstner, BUND-Projektleiterin Rosanna Schöneich-Argent, WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Umweltminister Olaf Lies bei der Preisübergabe des kommunalen Wettbewerbs „Köpfchen statt Kunststoff“, in dem Wolfsburg für das Rebowl-Mehrwegsystem ausgezeichnet wurde. Foto: WMG

„Wolfsburg ist kunststoffbewusste Kommune! Diese Auszeichnung gilt allen Partnern, die sich unserer Mehrwegstrategie bereits angeschlossen haben, und allen Bürgerinnen und Bürgern, die die umweltfreundlichen Mehrwegangebote so zahlreich nutzen“, freut sich Oberbürgermeister Dennis Weilmann. WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer erklärt, die Auszeichnung motiviere dazu, Nachhaltigkeit in Wolfsburg weiter zu stärken.

Umweltschonende Alternativen zu Einwegverpackungen sind gefragt

Nach Angaben der WMG werden mit dem Recup-System an Spitzentagen rund 6500 Einwegbecher eingespart. Die Rebowls wurden gemeinsam mit dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga eingeführt.

„Umweltschonende Alternativen zu Einwegverpackungen sind in der Gastronomie – auch verstärkt durch die Corona-Pandemie und das immer beliebter werdende Take-away-Geschäft – besonders gefragt“, erklärt die Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone. „Mit unserer gemeinsamen Mehrwegstrategie sind wir auf einem guten Weg, das Thema Nachhaltigkeit langfristig fest in Wolfsburg und seiner Region zu verankern.“

