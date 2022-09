Darum hat Wayne’s Coffee in Wolfsburg geschlossen

In der ehemaligen Markthalle am Nordkopf herrscht wieder Leerstand. Das Café Wayne’s Coffee ist nach nicht einmal zweieinhalb Jahren ausgezogen.

Die Wayne’s Coffee Deutschland GmbH, ein Unternehmen der Tank-und-Rast-Gruppe, hat das Café in der Innenstadt von Wolfsburg bereits Ende Juli geschlossen. „Der Standort eröffnete vor zwei Jahren kurz vor dem Corona-Lockdown und hat sich auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht stabil entwickelt“, begründet ein Sprecher der Tank-und-Rast-Gruppe die Schließung.

Ein Alternativstandort in Wolfsburg sei nicht geplant. Die Kette mit 25 Filialen ist aktuell fast ausschließlich an Autobahnen vertreten. Einzige Ausnahme: ein Coffeeshop am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin.

Wayne’s Coffee konnte sich in Wolfsburg nicht etablieren

Woanders laufen die Läden besser als in Wolfsburg: Das erste Wayne’s-Café wurde 1994 in Stockholm eröffnet. Laut Unternehmenswebsite war es das erste Café in Schweden, in dem es überhaupt Caffè Latte gab. Allein für Stockholm zeigt Google Maps heute sechs Filialen an. Zur Unternehmensphilosophie der Franchise-Kette gehört der Anspruch, den Gästen Gemütlichkeit zu bieten.

Bei der sehr spärlichen und auf großem Raum verteilten Einrichtung in der Markthalle konnte davon nicht unbedingt die Rede sein. Möglicherweise ist die Filiale auch daran gescheitert.

Die Neuland hat noch keinen Nachmieter

Denn die Lage zwischen den Designer Outlets und der Wolfsburger Fußgängerzone ist nicht schlecht: Der ZOB liegt beinahe direkt vor der Tür. In der Markthalle befindet sich die Programmierschule 42 Wolfsburg, in der näheren Umgebung haben unter anderem Krankenkassen, die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft, die Stadtwerke und die Arbeitsagentur ihre Büros.

Eigentümerin des Gebäudes ist die Wohnungsgesellschaft Neuland. Sie hat nach eigenen Angaben noch keinen Nachmieter für das seit mehreren Wochen geschlossene ehemalige Café. Vor Wayne’s hatte sich ein italienischer Gastronom mit Pizza und Pasta an dem Standort versucht, nachdem dort sieben Jahre lang ein asiatischer Imbiss brummte.

