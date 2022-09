Schützenverein Ehmen feiert ein Doppeljubiläum

Der Schützenverein Ehmen hat mit einem Preisschießen zwei Jubiläen gefeiert: das 90-jährige Bestehen des Schützenvereins und das 70-jährige Bestehen der Schützenjugend. Außerdem wurde die Einweihung der neuen Be- und Entlüftungsanlage im Kleinkaliberstand gefeiert, wie der Verein mitteilt.

Jubiläumsschießen

Hierzu waren Gäste aus Politik, lokalen Vereinen und verschiedenen Schützenvereinen eingeladen. Die Vereinsmitglieder schossen drei Scheiben aus – die Jubiläumsscheiben wurden vom Schützenverein Ehmen ausgeschossen, die Scheibe zur Einweihung schossen die Gäste aus. Die Scheibe zum Jubiläum hatte Manfred Günther bemalt, die Jugendscheibe und die Einweihungsscheibe hatte Patrick Samse bemalt.

Das sind die Gewinner

Die 90-Jahre-Scheibe ging mit 0,1 Punkten an Marcel Matthesius, die 70-Jahre-Schützenjugend-Scheibe gewann Peter Grese. Die Gästescheibe ging an Thomas Blecker vom SV Tell Mörse. Zeitgleich konnten sich die Jüngsten im Hufeisenwerfen messen. Hier holten sich die Schwestern Lea (7) und Luna (2) Hess zusammen den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz folgte Leif Alber (10). Durch die Corona-Zeit seien die Mitgliederzahlen etwas gesunken, zurzeit zeichne sich aber wieder eine Tendenz nach oben ab. Am Samstag habe es drei Neueintritte gegeben.

red

