Klassische Musik Neue Konzert-Reihe startet in Wolfsburg

Stellten das Programm der Konzertwoche vom 30. September bis zum 8. Oktober in Wolfsburg vor (von links): Matthias Klingebiel (Stadt Wolfsburg), Silke Comberg und Lutz Bachmann (Sparkasse), Knut Hanßen und Séverine Kim (Startpunkt Musik e. V.) sowie Christoph Treichel (Sparkasse).

Wolfsburg. Es gibt vier Konzerte an drei außergewöhnlichen Veranstaltungsorten in Wolfsburg. Los geht es am 30. September im Phaeno. Das steckt dahinter.