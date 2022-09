Politik Fridays for Future: Wolfsburgs Trinity-Werk im Visier

Vom Rathaus zogen die Aktivisten von Fridays for Future durch die Porschestraße zum Bahnhof, wo es weitere Redebeiträge gab. Gut 70 waren es.

Wolfsburg. Heftige Kritik an der Berliner Ampel-Regierung und ebenso an den Plänen von VW, eine neue Fabrik zu bauen – darum ging es bei Fridays for Future.