Kein Autohof durch die Hintertür im Wolfsburger Gewerbegebiet

Das Projekt war schon quasi tot – doch dann ging es plötzlich ganz schnell: Weil der Investor eine hohe Förderung vom Bund bekommt, kann er im Gewerbegebiet Heinenkamp II wie schon länger geplant einen LKW-Parkplatz bauen. Der soll sich aber nicht zum Autohof auswachsen. Klar ist für alle Beteiligten, dass nach dem Bau endlich Schluss sein soll mit Wildparken und Müllbergen.

Immer wieder waren die abenteuerliche Verkehrslage und die unappetitliche Abfallsituation im Lehmkuhlenfeld – wie der östliche Teil des Heinenkamp auch heißt – Thema im Ortsrat. Da ging es nicht nur darum, dass Brummifahrer im Lehmkuhlenfeld die Straßen und Seitenstreifen zuparkten, sondern dort auch ihren Müll hinterließen und mangels Alternativen sogar ihre Notdurft dort verrichteten.

Bürger wollen keinen Autohof im Hattorfer Gewerbegebiet

Bis April 2023 will der Wolfsburger Projektentwickler Kai Kronschnabel den LKW-Parkplatz mit zunächst 42 Stellflächen samt Sanitäranlagen und weiterer Infrastruktur auf 15.000 Quadratmetern in der Straße Klauskamp bauen. Er hat daran auch ein ganz persönliches Interesse: Vermietet er doch auf der anderen Straßenseite Hallen und Büros.

Frühere Befürchtungen in Hattorf, dass im Heinenkamp II in verkehrsgünstiger Lage nahe der Autobahn 39 ein Autohof mit entsprechender Illumination entsteht, der noch mehr Verkehr anzieht, sollen sich aber nicht bewahrheiten.

In der vergangenen Woche war symbolischer Spatenstich für den LKW-Parkplatz im Heinenkamp II, den Investor Kai Kronschnabel (Dritter von rechts) baut und dann betreiben wird. Foto: Helge Landmann / regios24

Laut Investor fehlen in der Region noch viele LKW-Stellplätze

Schon deshalb nicht, weil die Anlage kein großes Angebot mit Gastronomie, Spielautomaten und mehr bieten werde, wie es das etwa auf dem Autohof in Lehre gibt. Beim Spatenstich in der vorigen Woche nannte Oberbürgermeister Dennis Weilmann die Refinanzierung daher eine „Herausforderung“. Auch Ortsbürgermeister Marco Meiners bekräftigte gegenüber unserer Zeitung: Der LKW-Parkplatz sei nur für die Lieferanten im Heinenkamp gedacht. „Ein Autohof durch die Hintertür ­– auf gar keinen Fall!“

Allerdings fehlen laut einer Untersuchung auch nach dem Bau seiner Anlage bis 2029 allein in unser Region immer noch 333 LKW-Stellplätze, berichtete der Investor. Wie will er also verhindern, dass auch andere Brummifahrer seine Anlage ansteuern? „Erst einmal kann man das nicht verhindern“, räumte er ein. „Mein Wunsch wären feste Verträge mit den Anrainern.“ Er sei in Gesprächen.

LKW-Parkplatz soll Wildparken und Müllberge beenden

Ganz klar formulierte der Ortsbürgermeister in seiner Ansprache zum Spatenstich die Erwartung, dass nach dem Bau des LKW-Parkplatzes Ordnung im Lehmkuhlenfeld einkehrt. Sprich: dass Schluss ist mit parkenden LKW auf den Straßen, Müll und Exkrementen am Fahrbahnrand. Und dass die Big Bags im Lindenkamp verschwinden. Die Sandsäcke hatte auch der OB angesprochen.

Bestens kennt die Probleme Bürgerdienste-Geschäftsbereichsleiter Jens Krause: Er war in seiner Zeit als Ordnungsamtsleiter mit dem Ärger konfrontiert. Er sagte unserer Zeitung, dass künftig abgeschleppt werden könne, falls immer noch LKW die Straßen zuparken sollten.

Grundstück im Heinenkamp II einst als Filetstück gehandelt

Übrigens: Das Grundstück im Herzen des Lehmkuhlenfelds, das nun als LKW-Parkplatz hergerichtet wird, war viele Jahre als Filetstück gehandelt worden. Die Wolfsburg AG wollte eine hochwertige und strategisch wichtige Nutzung für das Areal. Doch aus dem Ortsrat kam Druck, den Heinenkamp II viele Jahre nach der Ausweisung als Gewerbegebiet endlich vollständig zu vermarkten.

Schließlich kümmerte sich die städtische Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH darum, dass das Gelände bebaut wird, statt es weiter brach liegen zu lassen – und so noch länger auf Gewerbeeinnahmen zu verzichten.

