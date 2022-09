Kunstwerk Rückblick hat in Wolfsburg einen neuen Platz

Wolfsburg. Das Kunstwerk Rückblick ist umgezogen: vom Robert-Koch-Platz, wo es bislang stand, auf eine Rasenfläche an der Kleiststraße.

Das Kunstwerk Rückblick wird auf seinen neuen Platz an der Kleiststraße versetzt.

Das Kunstwerk Rückblick wurde jetzt vom Robert-Koch-Platz auf eine Rasenfläche an die Kleiststraße versetzt. Hintergrund ist der Baufortschritt am bisherigen Standort, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Gestaltungskonzept zur Umgestaltung des Platzes sah das Versetzen des Kunstwerks vor, um ihm einen angemessenen Rahmen zu geben, heißt es. Zugleich werde die Blickachse aus der Schillerstraße kommend in Richtung des ehemaligen Ordnungsamts geöffnet.

Die neue tiefer gelegene Grünfläche könne somit auch als Versickerungsfläche bei Starkregen sinnvoll genutzt werden. Das Kunstwerk habe südlich der zentralen Rasenfläche an der Kleiststraße im versiegelten Bereich einen neuen prominenten Platz gefunden. Das Fundament für das Kunstwerk sei bereits Tage zuvor hergestellt worden.

Das Kunstwerk sei 1988 von Wolfgang Itter geschaffen worden und bestehe aus Granit. Es stellt das so genannte Brezelfenster, das Heckfenster des früheren Volkswagen Käfer dar und setzt diesem ein Denkmal, so die Verwaltung weiter. Umgesetzt wurde das 5,30 x 2,10 x 2,35 Meter große Kunstwerk mit Hilfe eines Krans und einer aufwändigen statischen Tragekonstruktion.

Umliegende Flächen können nun umgestaltet werden

Nach der finalen Verortung können nun im weiteren Schritt die umliegenden Flächen umgestaltet werden. Das Umsetzen markiere einen wichtigen Schritt im Bauablauf am Robert-Koch-Platz.

red

