Wolfsburg. Das Künstlerinnenkollektiv mit Wurzeln in mehreren afrikanischen Staaten ist in der Ausstellung „Empowerment" zu sehen. Ein Portrait.

Sonia Barrett (links) und Syowia Kyambi vom Künstlerinnenkollektiv „What the hELL she DOin!“.

Kultur in Wolfsburg „What the hELL she DOin!“ brechen Tabus im Kunstmuseum Wolfsburg

Was zur Hölle macht die da? Antwort: Jedenfalls nichts Hübsches, das man sich an die Wand hängen kann. Darauf legen die Künstlerinnen von „What the hELL she DOin!“ Wert – und das könnte ihr Leitmotiv sein. Das internationale Kollektiv rund um die Künstlerinnen Sonia E. Barrett, Syowia Kyambi, Immy Mali und Usha Seejarion stellt im Rahmen der großen Überblicksschau zum Feminismus in der modernen Kunst „Empowerment“ im Kunstmuseum Wolfsburg aus.

Hier zeigen die Künstlerinnen die Ergebnisse ihres kollektiven Ansatzes. Eindrücklich zeigt sich das in der Installation „Sky“ von Sonia Barrett. Wie dunkle Wolken hängen zahlreiche Bündel Afro-Locken an der Decke. Es sind Kunsthaare, echte Haare, gesammelte Haare, geborgte Haare, für Sonia Barrett aber vor allem: Erinnerungen. Haarwolken, die vielen individuellen Frauen gehört haben und jetzt zusammen eine Einheit bilden.

„What the hELL she DOin!“: Künstlerinnen schlossen sich 2019 zusammen

Die visuelle Nähe zu dunklen Wolken ist gewollt. Der Kreislauf des Wassers, das aus dem Meer evaporiert, sich als Wolken im Himmel zusammenbraut und schließlich ganz woanders wieder auf die Erde trifft, soll hier anklingen. „Das ist etwas, das uns alle vereint“, sagt Sonia Barrett. Mutter Natur, ein weiblich konnotiertes Konzept, sorgt sich um alle. Hier tritt sie nicht als Mastermind, als Einzelperson auf, sondern als Zusammenschluss schwarzer Frauen, die gemeinsam Leben spenden. Eine Metapher für das Künstlerinnenkollektiv, das sich zusammengeschlossen hat, um gemeinsam Kunst zu schaffen.

Die Frauen von „What the hELL she DOin!“ arbeiten seit 2019 zusammen. Sie eint ihre afrikanischen Wurzeln, sind aber in Nairobi, Südafrika, Kampala und Großbritannien zuhause. „Wir arbeiten alle für uns selbst“, sagt Sonia Barrett, „aber der Austausch miteinander hilft uns, Gedanken, Gefühle und Ideen zu ordnen und daraus Kunst zu machen.“

Empowerment bedeutet für Künstlerinnen, sich gegenseitig zu ermächtigen

Manchmal gehen die Frauen auch ziellos und ergebnisoffen an die Kunst heran. „Was man dann oft von Beobachtenden hört, ist die Frage, die unser Namensgeber wurde“, sagt Barrett. Nämlich die eingangs erwähnte – was zur Hölle macht diese Frau bloß? Eine Frage, die für die Künstlerinnen auch thematisch wichtig ist. „Darin zeigt sich, dass Frauen gegenüber oft eine gewisse Skepsis entgegen gebracht wird. Früher hat man Frauen dann gern als ,verrückt’ abgestempelt“, sagt Syowia Kyambi.

Das Künstlerkollektiv "What the hELL she DOin!" stellt in der Ausstellung "Empowerment" im Kunstmuseum Wolfsburg aus. Mit dabei: Die Installation "Lord" von Immy Mali und "Sky" von Sonia Barrett. Foto: Marek Kruszewski / Kunstmuseum Wolfsburg

Auch wenn die Künstlerinnen als individuelle Urheberinnen ihrer Kunstwerke auftreten, zieht sich der Gedanke des Kollektivs durch ihr gesamtes Schaffen. „Ein Kernaspekt des Begriffs ,Empowerment’ bedeutet für uns, nicht alleine zu sein“, sagt Kyambi. Empowerment, was in diesem Kontext die Ermächtigung bislang unterdrückter Gruppen meint, sei auch ein Abschied von der Illusion des Einzelgenies.

Arbeit im Künstlerinnenkollektiv gibt Rückhalt

Gerade in der Kunst sei diese sehr weit verbreitet, sagt Kyambi – sie hält sie für lächerlich. „Das Handeln als Gruppe bestärkt und gibt uns Rückhalt“, sagt sie. Beinahe symbiotisch sei die Beziehung zu ihren Mit-Künstlerinnen. Es sei für sie wichtig, sich im Umfeld des Kollektivs verletzlich zeigen zu können – um daraus eine intuitive, kreative Kraft zu kanalisieren, aus der dann Kunst werden kann.

In einer Installation setzt sich Syowia Kyambi mit klassischen maskulinen Symbolen – todbringende Waffen verschiedener Epochen – und klassisch weiblich definierten Merkmalen auseinander. In einer Meditation will sie die Einheit beider Kontrapunkte erreichen. „Das ist natürlich ein unerreichbares Ziel“, sagt die Künstlerin. Stück für Stück legt sie ihre weibliche Uniform ab, um ein geschlechtsloses Wesen in einem höheren Stadium der Meditation zu werden.

Immy Malis „Lord“ thematisiert Tabu des sexuellen Missbrauchs

Krasser, schmerzlicher, direkter wirkt die Installation „Lord“ von Immy Mali. Hunderte Rasierklingen stecken in einer Matratze auf einem kahlen Bett. Der Ort, an dem Lust und orgasmische Freuden zelebriert werden, kippt ins Grauenvolle. Wenn von sexuellem Missbrauch die Rede sei, schreibt die Künstlerin zu ihrem Werk, ziehe ein Schweigen ein, das sich wie eine Decke auf den erlebten Schmerz lege.

Der Alptraum des Missbrauchs werde von einem Schweigen verhüllt, das durch religiöse Freudenfeste und der Angst vor Stigmatisierung übertönt wird. Eine schmerzliche Erinnerung daran, dass die Tradition der weiblichen Genitalverstümmelung in Teilen von Afrika noch immer verbreitet ist. „Die Gesellschaft will sich nicht mit schwierigen Themen auseinander setzen“, sagt Sywia Kyambi. Schlicht hübsch auszusehen, sei aber nicht der Anspruch ihrer Kunst – ebenso wenig, wie sich das Frausein im hübsch aussehen erschöpft. Die Arbeit im Kollektiv ermöglicht es den Künstlerinnen, sich komplexer auszudrücken, mit genug geballter Womanpower, um Skepsis auszuhalten.

