Blick über den Allersee und das Freizeit- und Erholungsareal Allerpark: Wolfsburg ist eine Stadt im Grünen. Um etwas gegen den Klimawandel zu tun, können Bürger Bäume an die Stadt spenden – jetzt auch online.

Grüne Stadt Bürger können in Wolfsburg Stadtbäume gegen Klimawandel spenden

Bäume leisten einen wichtigen Beitrag zum Mikroklima in der Stadt. Da der Klimawandel nach Mitteilung der Stadt dazu führt, dass Bäume aufgrund vermehrt auftretender Trockenheit oder Stürmen leiden oder sogar absterben, unternimmt die Stadt Wolfsburg verschiedene Maßnahmen, um den Baumbestand nachhaltig zu sichern. Mit einer Spende können Bürger und Bürgerinnen die Stadt dabei unterstützen, zusätzliche Bäume in öffentlichen Parks, an Straßen, auf Plätzen sowie städtischen Friedhöfen zu pflanzen.

Auf der Website www.wolfsburg.de/spendenbaum der Stadtverwaltung sind ab sofort auch Online-Baumspenden möglich. Neben der herkömmlichen Beantragung per E-Mail oder Telefon können Bürger auf einer digitalen Karte, die seit 1. Oktober online ist, nicht nur ihren gewünschten Standort auswählen, sondern die Baumspende auch gleichzeitig beantragen.

Persönliche Baumspende mit Widmung ab 300 Euro

„Baumspenden tragen nicht nur dazu bei, dass wir den Baumbestand in unserer Stadt erhalten oder sogar ausbauen können, sondern sie sind auch für Spenderinnen und Spender eine bleibende Erinnerung oder können sogar ein tolles Geschenk für besondere Anlässe sein“, wird Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide zitiert.

Für interessierte Wolfsburger stehen zwei Varianten zur Verfügung: Eine persönliche Einzelbaumspende lässt sich ab einem Betrag von 300 Euro realisieren. Darin sind die Beschaffung und Pflanzung eines Baumes sowie die Pflege durch die Stadt enthalten. Ergänzend haben Spender die Möglichkeit einer Widmung, angebracht auf einer Edelstahlplakette auf einer Palisade.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Wolfsburg:

Ab 20 Euro ist Sammelbaumspende in Wolfsburg möglich

Zum anderen besteht bereits ab einem Spendenbetrag von 20 Euro die Möglichkeit, sich an Neu- und Nachpflanzungen von Sammelspendenbäumen zu beteiligen. Sobald ausreichend Gelder zusammengekommen sind, wird ein Sammelspendenbaum gepflanzt. Im vierteljährlichen Rhythmus werden die eingegangenen Spenden über ein Spendenbarometer visualisiert, um die bisher eingegangenen Spenden zu veranschaulichen.

Fragen zum Thema Baumspende beantwortet der Geschäftsbereich Grün der Stadt: Telefon (05361) 28-2170 oder Mail an sekretariat.gruen­@stadt.wolfsburg.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de