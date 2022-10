Fallersleben: Heute erstes Siedlerfrühstück nach Zwangspause

Fallersleben. Die Vorfreude in Fallersleben ist groß: Endlich kann das Erntefrühstück im Hoffmannhaus wieder stattfinden. Es gibt noch Karten an der Tageskasse.

Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie findet am heutigen Sonntag erstmals wieder das Erntefrühstück der Fallersleber Siedlergemeinschaft statt. Für Stimmung im Saal sorgt die Big Band Tappenbeck. Es gibt noch Karten an der Tageskasse.

Los geht’s mit dem rustikalen Siedlerfrühstück um 11 Uhr im großen Saal des Hoffmannhauses. Der Preis von 20 Euro pro Person beinhaltet das reichhaltige Frühstück, Bier und andere Getränke sowie Musik und Unterhaltung.

Bereits am Samstag vor einer Woche haben die Siedler am Wappen- und Zunftbaum auf dem Gänseliesel-Platz an der Westerstraße in der Fallersleber Altstadt den frisch dekorierten Erntekranz aufgezogen. Dort weht er nun in Sichtweite des Hoffmannhauses.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Kurzentschlossene können sich noch zum Siedlerfrühstück aufmachen. Die Tageskasse ist seit 10 Uhr geöffnet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de