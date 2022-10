Wolfsburger Geschichten: Ortspläne erzählen von früheren Gebäuden

Wer lange sucht, der findet. So erging es den ehemaligen Pfarrer von St. Marien in Alt-Wolfsburg. Hartwig Hohnsbein entdeckte im Magdeburger Archiv 1992 einige Ortskarten von 1861 und 1869. Diese und andere Ortskarten sind später in einer Broschüre des Kirchenvorstandes der Gemeinde aufgenommen worden. Ein wichtiger Schritt auch für die Erkundung der dortigen Gebäude mit den damaligen Bewohnern und der Marienkirche.

Ausbau des Schlosses

Nun muss man sich Alt-Wolfsburg, das sich als Gutsbezirk etwa mit dem Ausbau des Schlosses zum Ende des 16. Jahrhunderts entwickelte, eher als ein Reihendorf vorstellen. Auch gegenüber von St. Marien befanden sich Häuser, von den die meisten im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges verschwanden (Nordwestseite des Schlossparks). Die Kartenzeichnung von 1618 macht das deutlich (siehe Abbildung).

Ältester Nachweis?

Vielleicht ist diese Ortsdarstellung der älteste bildliche Nachweis über die damalige Siedlung des Gutshofes. Die Gutsverwaltung entwickelte sich später(bis zur Werksgründung) zum größten Arbeitgeber der Wolfsburger Region: etwa 200 Bedienstete standen in den Diensten des Grafen.

Was da alles auf der alten Zeichnung zu entdecken ist: Wolfsburgs erster Kindergarten etwa. Der damals sich als Kinderbewahranstalt darstellt. Die Karte muss man zunächst einmal in der Himmelsrichtung „Ein-Norden“, durch Blattdrehung. Doch zurück zu den Gebäuden unterhalb des Schlosses. Die Aller umfließt das Gebäude der Ritter von Bartensleben. Hier ist bereits die (heutige) Schloßstraße zu erkennen. Eine Reihe von Gebäuden schließt sich an.

Haus des Burg- und Gerichtsschreibers

Nahe der Allerbrücke stand einst das Haus des Burg- und Gerichtsschreibers; anschließend folgen das alte Amtshaus, die Marienkirche, das Priesterhaus (heute das Pfarrhaus), ein neues Amtshaus, der Zilkenkrug (heute Hotel- und Gasthaus Alter Wolf) und anschließend das ehemalige Vorwerk (heute Areal des Reit- und Fahrvereins), ein Vorläufer des späteren Bauhofs des Gutes.

Altes Vorwerk

Nicht genug damit. Gegenüber erkennt man das heute noch stehende „alte Vorwerk“ (Brauscheune). Daneben die Gärtnerei und das Haus des Jägers und das der Schmiede, um nur einige zu nennen. In späteren Zeiten kamen noch das Küsterhaus auf der Kirchenseite hinzu. Hier an der Schloßstraße befanden sich sogar zwei Schulhäuser. Detailliert beschrieben hat das übrigens der Historiker Peter Steckhan in dem Band „Schloss Wolfsburg“.

Bis in die 1960er Jahre hinein waren einige Häuser noch bewohnt. Ehe die städtische „Freimach-Ideologie“, die meisten Gebäude zum Abbruch freigab. Darunter befand sich auch das Witwenhaus (auch Armenhaus genannt), das im Umkreis des alten Gutshofes stand. Alt-Wolfsburg sollte zur Traditionsinsel umfunktioniert werden. Die Neuformierung dauerte bis zum Beginn des zweiten Jahrtausend.

