Rätselhafte Detonationen schrecken Anwohner in Detmerode hoch

Detmerode. In den späteren Abendstunden hat es am langen Wochenende vermutlich in der Nähe des Detmeroder Markts mehrfach heftige Knallgeräusche gegeben.

Ungewöhnlich laute Knallgeräusche gab es am Wochenende in den späteren Abendstunden in Detmerode.

Heftige Knallgeräusche haben am Wochenende in den späteren Abendstunden etliche Detmeroder hochgeschreckt. Anwohner bekamen nach Informationen unserer Zeitung mehrfach rätselhafte Detonationen mit, die deutlich lauter als normales Feuerwerk waren.

Detonationen in der Nähe des Detmeroder Einkaufszentrums

Zu hören waren die explosionsähnlichen Knallereien jeweils zwischen 20.45 und 22.45 Uhr. Unter anderem knallte es in Detmerode am Freitag etwa um 20.45 und um 21.15 Uhr, am Samstag gegen 22.30 und 22.45 Uhr sowie am Sonntag kurz nach 21 Uhr.

Besonders laut zu vernehmen waren die Detonationen in der Nähe des Einkaufszentrums am Detmeroder Markt. Näheres ist bisher nicht bekannt.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Erinnungen an Geldautomaten-Sprengung in Detmeroder Sparkasse

Weder die Polizei noch die Berufsfeuerwehr hatten diesbezüglich Vorgänge oder Einsätze: Auf Anfrage unserer Zeitung hieß es von der Polizeiwache, dass diesbezüglich keinerlei Einsätze registriert worden seien. Und auch seitens der Leitstelle der Wolfsburger Berufsfeuerwehr gab es die Auskunft, dass dazu kein Vorgang und auch kein Einsatz bekannt sei.

So mancher fühlte sich aufgrund der lautstarken Knallgeräusche an die Sprengung in der Detmeroder Sparkassen-Filiale erinnert. Geldautomaten-Sprenger hatten dort im Dezember 2021 kurz vor Heiligabend den Geldautomaten gesprengt.

cc

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de