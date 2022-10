Wolfsburg: Unbekannte stehlen Handtasche aus Auto

Wolfsburg. Nachdem die Geldbörse einer Seniorin am Mittwoch gestohlen worden war, kam es am Donnerstag erneut zu einem Diebstahl. Diesmal war es eine Handtasche.

Die bisher unbekannten Täter haben am Donnerstagnachmittag eine Scheibe eines VW Caddy eingeschlagen und die Handtasche einer Frau gestohlen. Einer Meldung der Wolfsburger Polizei zu Folge hatte die Frau ihr Auto auf einer Parkfläche unterhalb der Landesstraße 294 zwischen Mörse und Heinenkamp abgestellt. Sie wollte am Detmeroder Teich spazieren gehen.

Allerdings ließ sie ihre Handtasche auf dem Rücksitz ihres Autos liegen. Als sie etwas später wieder zum Auto ging, sah sie, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war und ihre Handtasche weg war.

Lesen Sie mehr aus Wolfsburg:

Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Mögliche Zeugen, die zur Tatzeit zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr in der Nähe des Tatorts unterwegs waren, wenden sich an die Polizei. Die Telefonnummer ist (05361) 4646-0.

Fallersleben: Taschendieb bestiehlt Seniorin – 2000 Euro von Bank abgehoben

Unbekannte Täter hatten bereits Mittwochvormittag die Geldbörse einer 75-jährigen Rentnerin gestohlen, als diese in einem Discounter in der Straße Am Neuen Tor in Fallersleben einkaufen war. Der Täter hob im Anschluss 2000 Euro vom Bankkonto der Rentnerin ab.

Die 75-Jährige hatte die Geldbörse auf den Boden ihres Einkaufstrolleys gelegt. Beim Bezahlen merkte sie, dass ihr Portemonnaie gestohlen worden war. Die Seniorin wollte nun ihre Bankkarte sperren lassen. Die Bankmitarbeiterin teilte ihr mit, dass etwa eine halbe Stunde nach dem Diebstahl drei Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen worden waren.

Die Rentnerin konnte keine Person nennen, die ihre Geldbörse gestohlen haben könnte. Die Ermittler der Polizeistation Fallersleben hoffen nun, dass Zeugen etwas beobachtet haben könnten. Alle Hinweise sammelt die Polizei unter (05362) 947410.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de