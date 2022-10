Wolfsburg: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Ein Ladendieb hat am Dienstagnachmittag in den Wolfsburger Designer Outlets versucht, mehrere Uhren aus einem Schmuckgeschäft zu stehlen. Der Komplize des Diebes wickelte die Mitarbeiter des Geschäfts in ein Gespräch. Der 40-jährige Dieb, der dachte er bliebe unbemerkt, steckte sich mehrere Uhren in die Taschen.

Ein Mitarbeiter beobachtete jedoch den Diebstahl. Als der Täter dies bemerkte, fing er an, die Uhren wieder zurück zu legen. Dann versuchte er den Laden zu verlassen. Ein Kunde hinderte den Dieb jedoch an der Flucht, bis Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eintrafen.

Der Täter war aggressiv und versuchte immer wieder zu fliehen. Die Sicherheitsmitarbeiter fixierten deswegen den Täter bis die alarmierte Polizei eintraf. Die legte dem Mann Handschellen an und nahm ihn in Gewahrsam. Er wurde allerdings wieder entlassen, nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren.

Der Komplize des Täters ist flüchtig – Die Polizei sucht Zeugen

Dem Komplizen des Täters gelang die Flucht, bevor die Tat entdeckt wurde. Zeugen beschrieben den Mann als schlanke Person um die 50. Er soll circa 1,85 Meter groß gewesen sein, kurze schwarze Haare gehabt haben und schwarze Kleidung sowie einen schwarzen Rucksack getragen haben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zum Mittäter geben können, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Nummer (05361) 46460 melden.

