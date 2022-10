St.-Annen-Knoten in Wolfsburg wird saniert

Der St.-Annen-Knoten in Wolfsburg mit Fahrtrichtung Innenstadt von der Berliner Brücke kommend müsse dringend saniert werden, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Bereits seit mehreren Monaten ist dort die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer gesenkt, um das Befahren weiterhin zu ermöglichen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit lasse sich die Sanierung jedoch nicht weiter aufschieben. Daher wird die Fahrbahn dort in der Zeit vom 17. bis zum 28. Oktober während der Herbstferien erneuert. In diesem Zeitraum müssen die Fahrstreifen in Richtung Berliner Ring und Dieselstraße von der Berliner Brücke kommend voll gesperrt werden.

Bauvorhaben kostet 300.000 Euro

Die Kosten des Bauvorhabens belaufen sich nach Angaben der Stadt auf etwa 300.000 Euro. „Wir haben uns bewusst entschieden, das Bauprojekt am St.-Annen-Knoten in die Herbstferien zu legen, weil wir in dieser Zeit mit weniger Verkehr rechnen und wir die Auswirkungen auf Verkehrsteilnehmende so gering wie möglich halten wollen“, erklärt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. „Um den Verkehrsfluss bestmöglich aufrechtzuerhalten, werden wir während des Sanierungszeitraums auch die Ampelschaltungen der Ausweichstrecken anpassen. Dennoch muss mit Auswirkungen gerechnet werden.“

Während der Bauarbeiten werden von der Berliner Brücke kommend die Fahrtrichtungen geradeaus auf den Berliner Ring und links auf die Dieselstraße voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Für Rettungsfahrzeuge wird eine gesonderte Spur in Richtung Dieselstraße eingerichtet. Gesperrt werden muss zudem die Rechtsabbiegespur von der Heßlinger Straße in Richtung Berliner Ring.

Busse werden umgeleitet

Der Verkehrsfluss vom Berliner Ring kommend und in Richtung Berliner Brücke und von der Dieselstraße zur Heßlinger Straße wird einspurig möglich sein. Das Rechtsabbiegen vom Berliner Ring zur Dieselstraße, von der Dieselstraße auf die Berliner Brücke und von der Berliner Brücke zur Heßlinger Straße ist weiterhin möglich. Die Esso-Tankstelle und der Edeka-Parkplatz können im Zeitraum der Sanierung vom Berliner Ring kommend über eine provisorische Mittelstreifenüberfahrt angefahren werden. Zudem muss der Busverkehr teilweise umgeleitet werden. Die Haltestellen „Stadtwerke, Richtung Norden“ und „VfL-Stadion“ werden im Zeitraum der Bauarbeiten nicht angefahren. Zum Ende des Bauprojektes werden dann die Fahrstreifen auf der Berliner Brücke wie angekündigt in einem Teilbereich von drei auf zwei Spuren reduziert.

Folgende Linien werden laut Mitteilung der Wolfsburger Verkehrs-GmbH vom 17. bis 28. Oktober umgeleitet: 203/223 in Richtung Vorsfelde, 204 in Richtung Neuhaus, 212 in Richtung Ehmen, 266 in Richtung Vorsfelde und 269 in Richtung Königslutter. Die Linien 203/223 und 204 bedienen die Haltestellen „Stadtwerke“ und „VfL-Stadion“ nicht. Die Linie 212 fährt die Haltestellen „Automuseum“ und „Feuerwehr“ nicht an. Es wird in der Daimlerstraße zwischen Lerchenweg und Robert-Bosch-Weg eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linien 266 und 269 verkehren nicht an der Haltestelle „VfL-Stadion“.

