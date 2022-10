Das Handwerk in Wolfsburg ehrt treue Beschäftigte

Die Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg ehrte dieser Tage 16 langjährig Beschäftigte aus sechs Innungsbetrieben des Handwerks in Wolfsburg und Helmstedt. Traditionell passiert das im kleinen Rahmen bei einem Abendessen.

„Werben Sie für das Handwerk“

Diesmal fand die Ehrung in Grafhorst (Landkreis Helmstedt) statt. Die Handwerkerschaft übernimmt die Ehrungen stellvertretend für die Betriebe. Auch die Handwerkerschaft selbst ehrte eine ihrer Mitarbeiterinnen.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

In seiner kurzen Ansprache bat der Helmstedter Kreishandwerksmeister Martin Bauermeister, der die Ehrungen an diesem Abend übernahm, die Beschäftigten „Werben Sie für das Handwerk“. Dies tat er nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer großen Industrie-Konkurrenz für das Handwerk in Wolfsburg. „Vielleicht hat der eine oder andere auch mal mit sich gehadert, ob der Job der richtige ist“, sagte er in diesem Zusammenhang. Tatsächlich sei Betriebstreue keine Selbstverständlichkeit. Geehrt wurde für 10, 25 und 30 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Das sind die Wolfsburger Geehrten

Nigel Gres, André Flögel, Marc Koch und Florian König sind seit zehn Jahren Teil der Thieme GmbH und Co. KG, Markus Gruszfeld bringt es auf 25 Jahre. Die Firma Elektro-Müller aus Wolfsburg ehrte Ann-Kristin Jenker, Andreas Lehmann und Carsten Wiegmann für zehn Jahre Angehörigkeit.

Aus den Reihen des Teams der Firma Horst Hüller GmbH erhielten Michael Schneider, Stephan Hübner und Benjamin Koch für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit sowie Stefan Everding für 30 Jahre eine Urkunde.

Und auch die Kreishandwerkerschaft in Wolfsburg ehrte eine Mitarbeiterin: Seit zehn Jahren kümmert sich Nadine Stiegert um die Belange des Handwerks.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de