Wolfsburger Aqua-Souschef ist Koch des Jahres

Wolfsburg. Tausend Besucher küren den Wolfsburger Marvin Böhm in Bonn zum Titelträger. So läuft der Wettbewerb ab. Das sagt der Koch des Jahres zu seinem Sieg.

Marvin Böhm, Souschef im Drei-Sterne-Restraunt Aqua im Ritz-Carlton in der Autostadt, ist Koch des Jahres: Der Wolfsburger setzte sich im Finale des Kochwettbewerbs in Bonn gegen fünf Profi-Köche durch. Die Finalisten hatten sich im schriftlichen Vorentscheid und im Vorfinale gegenüber 300 Konkurrenten behauptet und kämpften am Montag um den Titel sowie 5000 Euro Preisgeld. Überzeugen mussten die Finalisten mit ihren Wettbewerbsmenüs einige der gefragtesten Spitzenköche und Gastrokritiker der Welt, wie die veranstaltende Unternehmensgruppe Grupo Caterdata S. L. mitteilt.

Drei Gänge, vier Pflichtzutaten, 16-Euro-Warenkorb

Neben Böhm auf dem Treppchen: Auf Platz zwei Francesco D’Agostino aus dem Gioias in Rheinau und auf Platz drei Niklas Oberhofer aus dem Epoca by Tristan Brandt in Flims, der am selben Tag seinen ersten Michelinstern erhielt.

Drei Gänge, vier Pflichtzutaten, 16 Euro Warenkorb – diese Herausforderung galt es für die Finalisten am Wettbewerbstag zu bewältigen. Überzeugen mussten sie damit einige der gefragtesten Spitzenköche und Gastrokritiker der Welt. „Das Niveau der Kandidaten hat mich so begeistert und es ist tut mir leid, dass es nur einen Sieger geben kann. Aber ich denke, es ist schon ein absoluter Gewinn, hier dabei gewesen zu sein“, sagt Sterneköchin Elena Arzak. Auch Jurypräsident Dieter Müller zeigte sich begeistert: „Ich begleite diesen Wettbewerb seit Anbeginn. Ich durfte über die Jahre schon so viele herausragende Talente mitentdecken und dabei sein, wie sich Koch des Jahres stetig weiterentwickelt hat. Doch was ich heute erlebt habe, war präzedenzlos – die Kandidaten, die kulinarischen Erlebnisse, die Jury, das ganze Event – einfach ganz großes Kino!“

Überzeugen konnte die Spitzenjuroren schlussendlich Marvin Böhm aus dem Aqua. Der Souschef sicherte sich neben Assistentin Jana Böker den Sieg und darf sich nun auf ein Jahr als amtierender Koch des Jahres gefasst machen. „Ich bin absolut sprachlos. Dieser Sieg ist für mich eine riesige Ehre und ich danke allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Ich möchte gerne alle ermutigen, für ihre Ziele zu kämpfen, so wie ich es beim Koch des Jahres getan habe.“

Bühne frei für Personalmangel

Das Rahmenprogramm des Wettbewerbs war dem Motto Personalmangel verschrieben. So präsentierten sich einige personalsuchende Gastronomen auf der Bühne, um so potenzielle Arbeitnehmer unter den Gästen auf sich aufmerksam zu machen. Aber auch arbeitssuchende Gastrotalente durften sich auf der Bühne vorstellen.

Auch der Nachwuchs der Branche profitierte vom Event – mehr als 200 Schüler der Hotelfachschule Heidelberg und der Wihoga in Dortmund waren unter den Gästen und nutzten die Gelegenheit, einige der renommiertesten Köche des Landes kennenzulernen, sich zu vernetzen und sich inspirieren zu lassen.

„Es gibt aktuell kein größeres Problem im Gastgewerbe, als Personal zu finden. Es war uns wichtig, unsere Plattform zu nutzen, um Lösungen anzubieten, denn wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass diese Berufe und die Gastronomie nicht aussterben. Dass das Thema so viel Anklang gefunden hat, freut uns natürlich sehr, zeigt uns aber auch, dass wir hier in Zukunft noch mehr tun müssen,“ sagt Veranstalterin Nuria Roig.

Als Live-Wettbewerb mit Rahmenprogramm ist das Networking-Event „Koch des Jahres“ eine Ideenschmiede für neue Konzepte, die die Gastronomie-Branche bewegen. Veranstalter ist die spanische Unternehmensgruppe Grupo Caterdata S. L. mit Sitz in Barcelona und Freiburg. Der Wettbewerb richtet sich an Profi-Köche aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol.

