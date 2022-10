Umzug und Energieverträge – Wolfsburger Expertin gibt Tipps

Wer seinen Stromanbieter wechseln will, sollte sich die Vertragsdetails genau durchlesen.

Ein Umzug verläuft selten entspannt: Es steht viel an, es gibt viel zu organisieren. Doch egal, wie stressig ein Wohnortwechsel auch sein mag, einiges sollte vorab geklärt werden – zum Beispiel, was mit den laufenden Energieverträgen passiert. Mitnehmen? Oder den Versorger wechseln?

Die Beratungsstelle Wolfsburg der Verbraucherzentrale Niedersachsen gibt Tipps, was Verbraucherinnen und Verbraucher beachten sollten. „Wer umzieht, sollte sich rechtzeitig Gedanken darüber machen, was mit den laufenden Energieverträgen passiert“, sagt Annegret Willenbrink, Beratungsstellenleiterin der Verbraucherzentrale Niedersachsen in Wolfsburg.

Allgemeine Geschäftsbedingungen durchlesen

Denn: Sowohl für die Vertragsmitnahme als auch den Versorgerwechsel würden bestimmte Fristen und Formalien gelten. Würden Entscheidungen aufgeschoben und Fristen verpasst, stünden Verbraucherinnen und Verbraucher gegebenenfalls sogar mit zwei Verträgen da – und das koste unnötig Geld.

Ein Blick in den Altvertrag könne bei der Entscheidungsfindung helfen. „Ob eine Vertragsmitnahme überhaupt möglich ist, erfahren Betroffene in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, sagt Willenbrink. Hier fänden sich auch Informationen dazu, wie lange im Voraus die Mitnahme angekündigt werden müsse. „Für Verbraucherinnen und Verbraucher, die einen Sondervertrag mit einer festen Laufzeit und Preisbindung haben, ergibt eine Vertragsmitnahme, sofern möglich, in der aktuellen Situation aber häufig Sinn“, meint die Beraterin.

Kündigungsfristen einhalten

Für all diejenigen, die ihre bisherigen Verträge dennoch kündigen möchten, würden bestimmte Fristen gelten. „Ein Vertrag in der Grundversorgung muss mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden, ein Sondervertrag sogar sechs Wochen vor Auszug – und zwar außerordentlich schriftlich“, weiß die Beraterin. Doch selbst dann gebe es Ausnahmen, die dazu führten, dass die Kündigung nicht wirksam sei – beispielsweise, wenn der Lieferant innerhalb von zwei Wochen nach Kündigungszugang anbiete, den Vertrag zu bisherigen Konditionen fortzusetzen.

Ist ein Versorgerwechsel möglich?

„Ist der Vertrag gekündigt oder eine Belieferung am neuen Wohnort nicht möglich, sollten sich Verbraucherinnen und Verbraucher sofort um einen neuen Vertrag kümmern“, rät Willenbrink. In der aktuellen Situation sei ein Wechsel schwierig, günstige Anbieter seien schwer zu finden. Der Markt sollte daher in Ruhe sondiert und Anbieter angefragt werden, ob Neukunden überhaupt noch angenommen werden.

Wer kurzfristig keinen neuen Versorger finde, werde in die Grundversorgung des lokalen Energielieferanten aufgenommen. Gleiches gelte auch für diejenigen, deren Belieferung durch einen neuen Anbieter später beginne. „Betroffene sollten den neuen Grundversorger unbedingt schriftlich über die Energieentnahme informieren. Dazu sind sie sogar verpflichtet“, sagt Willenbrink.

Alle Informationen zu diesem Thema sowie weitere Tipps, was beim Umzug zu beachten, ist gibt es unter www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/umzug-richtig-organisieren.

