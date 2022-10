Vermeintliche Unfallflucht in Wolfsburg ist schnell aufgeklärt

Beulen, Kratzer, Lackspuren: So fand der Sohn von Andrea Maye am Montag seinen in der Wolfsburger Köhlerberstraße geparkten Golf vor.

Einen Zeugenaufruf wollte Andrea Maye in den Wolfsburger Nachrichten veröffentlichen. Ihr Sohn sei schon zum zweiten Mal Opfer einer Fahrerflucht geworden, erzählt sie. Doch dieses Mal hat die Familie Glück im Unglück. Der Fall lässt sich innerhalb kürzester Zeit aufklären.

Was war geschehen? Am Sonntag stellt der Junior seinen Golf spätabends vor seinem Wohnhaus in der Köhlerbergstraße in der WolfsburgerInnenstadt ab. Als er am Montag gegen 11.30 Uhr wieder wegfahren will, sind die Fahrertür und der Kotflügel eingedellt und mit Kratzern und weißen Lackspuren übersät.

Der Sohn von Andrea Maye fährt noch am selben Tag zur Polizei, um Anzeige erstatten. Am Dienstag ruft er die Polizei in die Köhlerbergstraße, weil er in der schmalen Straße einen weißen Wagen mit beschädigter Stoßstange entdeckt hat. Die Familie vermutet, dass ein Nachbar oder eine Nachbarin den Golf beim Rückwärtsausparken aus einer der Parkbuchten auf der anderen Straßenseite gerammt hat und Unfallflucht beging. Das würde doch zu einer kaputten Stoßstange passen, findet der Sohn.

Familie rätselt: Wer beschädigte Golf in Köhlerbergstraße?

Seine Mutter und er sind bereits gebeutelt. „Das Auto war gerade erst für 1500 Euro repariert“, berichtet Maye. Ein älterer Herr habe bei einem Zusammenstoß an der Einfahrt zur Köhlerbergstraße die andere Wagenseite beschädigt – und sei unerkannt davongefahren.

Dieses Mal aber war die Halterin des Golfs angesichts der Schäden und des Unfallortes zuversichtlich, den Verursacher ausfindig machen zu können. „Das muss ganz schön gerumst haben“, so die Gifhornerin. „Es ist so ein großes Mehrfamilienhaus, da muss jemand etwas gemerkt haben.“

Polizei vergaß, die Geschädigten zu informieren

Doch ein Zeugenaufruf ist gar nicht nötig. Ein kurzer Anruf bei der Polizei Wolfsburg genügt. Wie Pressesprecher Thomas Figge nach Sichtung der Lage berichtet, hat sich die Verursacherin schon gemeldet – und das sogar gleich am Montagmorgen direkt nach dem Unfall. Zweieinhalb Stunden, bevor Mayes Sohn die Schäden an seinem Auto überhaupt bemerkte. Aus unerklärlichen Gründen wurde aber versäumt, die Geschädigten darüber zu informieren.

Andrea Maye kann ihr Glück kaum fassen, als sie erfährt, dass die vermeintliche Unfallflucht keine war. „Ich bin begeistert“, sagt die 50-Jährige. „Das wäre ja fantastisch.“

Fantastisch auch für den Sohn, der andernfalls nach diesem zweiten Schaden weiter mit dem zerbeulten Auto hätte herumfahren müssen. Noch eine große Reparatur wäre gerade nicht drin gewesen.

