Vodafone-Netz für drei Stunden in Wolfsburg gestört

Wolfsburg. Am Mittwoch kam es in Wolfsburg zu einer Störung im Kabelnetz der Vodafone. Das war der Grund für die dreistündige Störung.

Das Vodafone-Logo steht vor der Vodafone-Deutschland-Zentrale. Am Mittwoch war das Netz in Wolfsburg für rund drei Stunden gestört.

Am Mittwoch, 19. Oktober, kam es in der Zeit von 7.51 Uhr bis 11 Uhr zu einer kleinen Störung im Kabelnetz der Vodafone in Wolfsburg. Auswertungen von gesuchten Stichworten bei Online-Suchmaschinen zeigten eine erhöhte Suche nach einer vorliegenden Vodafone-Störung. Nach Angaben von Facebook-Nutzern lag die Störung unter anderem in der Schulenburgallee in Wolfsburg vor.

Vodafones Konzernsprecher Volker Petendorf bestätigte am Donnerstag die Störung. Ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang war demnach die Ursache der Störung. „Bei genau 17 Kunden waren Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie für rund drei Stunden vorübergehend nicht verfügbar“, berichtet Petendorf. Die Störung wurde innerhalb von drei Stunden behoben.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

afr

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de