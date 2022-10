Einbruchserie im Wolfsburger Kleingartenverein

Wolfsburg. Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in den Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

In insgesamt sieben Kleingartenparzellen wurde eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass es sogar mehr sein könnten (Symbolbild).

Mehrere Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag 17.30 Uhr bis Samstag 10 Uhr in insgesamt sieben Gartenlauben im Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße eingebrochen. Laut einer Polizeimeldung ist derzeit unklar, was die Einbrecher erbeuteten und wie hoch der entstandene Schaden ist.

Die Täter brachen Türen auf und schlugen Fenster ein, um sich Zugang zu den Parzellen zu verschaffen. Derzeit ist unklar, ob es noch weitere Einbrüche im Kleingartenverein gab. Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Einbrüche gab, die noch nicht entdeckt wurden. Zeugen können Hinweise unter der Nummer (05361) 46460 geben. red

