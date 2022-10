Wolfsburg: Einbruch in Apotheke – Täter zerstören Fensterscheibe

Wolfsburg. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in eine Apotheke am Klieversberg eingedrungen und haben Geld gestohlen. Wolfsburgs Polizei ermittelt.

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke am Klieversberg eingebrochen. Die Tat ereignete sich der Wolfsburger Polizei zufolge gegen 2.10 Uhr in der Sauerbruchstraße. Ein Zeuge hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert.

Die Beamten stellten bei der Tatortaufnahme fest, dass die noch unbekannten Täter mit brachialer Gewalt die Scheibe eines Fensters zerstört und durch dieses in die Apotheke gelangt waren. Anschließend hatten sie mehrere Kasseneinsätze mit Wechselgeld aus dem Verkaufsraum mitgehen lassen. Den Wert der Beute muss die Polizei noch genau definieren.

Wolfsburgs Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

red

